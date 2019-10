Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die von Automatic Data Processing (ADP) erhobene Zahl der Stellenschaffungen im privaten Sektor hat sich ausgehend vom zyklischen Tief im Mai in den vergangenen drei Monaten kontinuierlich verbessert und erreichte im August mit 195.000 wieder das durchschnittliche Niveau der letzten fünf Jahre, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit habe die ADP-Schätzung signifikant oberhalb der Stellenschaffung gemäß der offiziellen Arbeitsmarktdaten (130.000) durch das Bureau of Labor Statistics (BLS) im selben Berichtsmonat gelegen. Für die heute anstehende Septembererhebung würden die Analysten allerdings mit einer spürbaren Verlangsamung des privaten Stellenzuwachses auf nur noch 140.000 rechnen. Insgesamt würde dies zwar immer noch auf eine fortgesetzte Expansion des US-Arbeitsmarktes hinweisen, allerdings mit einer zunehmend nachlassenden Dynamik. Ein ähnliches Bild dürfte sich dabei wohl auch in den BLS-Daten am Freitag abzeichnen, wo die Analysten für September insgesamt 150.000 neugeschaffene Stellen (außerhalb der Landwirtschaft) prognostizieren würden.



Würden die ADP-Daten im Rahmen der Erwartungen der Analysten bleiben, dürfte dies den EUR/USD-Kurs kaum beeinflussen. (02.10.2019/ac/a/m)



