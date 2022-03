ISIN Encavis-Aktie:

Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in elf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energie-erzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahme-verträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,1 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Encavis-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) charttechnisch unter die Lupe.Doppelte Flagge, doppelter Rückenwind? Das sei derzeit die absolute Gretchen-Frage in Bezug auf die Encavis-Aktie. Zum einen bilde die Korrektur seit Oktober 2021 eine kleinere Konsolidierungsflagge, welche zum anderen gleichzeitig Teil des größeren Pendants seit Januar vergangenen Jahres sei. Nachdem der Titel zuletzt die Kombination aus der 200-Wochen-Linie und dem langfristigen Aufwärtstrend (akt. bei 11,75/11,48 EUR) als Sprungbrett habe nutzen können, sei inzwischen auch der Ausbruch aus den beiden diskutierten trendbestätigenden Formationen gelungen. Die "bullishe" Auflösung der beschriebenen Flaggen werde durch neue Einstiegssignale seitens des MACD und der Relativen Stärke bestätigt. In der Konsequenz stecke das Oktoberhoch (18,54 EUR) das nächste Anlaufziel ab. Zusammen mit den Hochs vom letzten Quartal 2020 (18,80/18,92 EUR) entstehe hier der nächste wichtige Widerstandsbereich. Entsprechend würde ein nachhaltiger Sprung über diese Hürden für ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter den aktuellen Kursavancen sorgen und das historische Hoch bei 25,55 EUR in den Mittelpunkt rücken. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es indes in Zukunft nicht mehr in die o. g. große Flagge (obere Begrenzung akt. bei 15,52 EUR) zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.03.2022)