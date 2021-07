ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 2,8 Gigawatt (GW),das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. (15.07.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Encavis-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Bukrhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem zyklischen Hoch von Anfang Januar bei 25,55 EUR habe die Encavis-Aktie den Rückwärtsgang eingelegt. Der Bruch des entsprechenden Korrekturtrends habe vor einigen Wochen aber bereits für ein erstes Aufbruchssignal gesorgt, dem jetzt mit einem klassischen Doppelboden ein weiteres gefolgt sei. Die Nackenlinie der unteren Umkehrformation bei 16,25 EUR harmoniere dabei bestens mit der 50%-Korrektur der Rally seit dem Frühjahr 2020 (16,16 EUR), was der erfolgten Trendwende nochmals zusätzlichen Nachdruck verleihe. Rein rechnerisch ergebe sich aus dem vervollständigten Doppelboden ein Kursziel von rund 18,50 EUR. Verschiedene horizontale Barrieren in diesem Dunstkreis würden die dortige Widerstandszone zementieren. Auf dem Weg in diese Region definiere die 200-Tage-Linie (akt. bei 17,84 EUR) ein wichtiges Etappenziel. Unter saisonalen Gesichtspunkten erfolge der diskutierte Befreiungsschlag zu einem spannenden Zeitpunkt, denn auf Basis der Daten seit dem Jahr 2000 könne die Aktie von Mitte Juli bis Anfang November im Durchschnitt um gut 10% zulegen. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte der Titel in Zukunft nicht mehr unter die Marke von 16 EUR zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Bukrhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Encavis-Aktie:16,53 EUR -0,06% (14.07.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:16,45 EUR -0,60% (15.07.2021, 08:40)