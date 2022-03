Börsenplätze Encavis-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

17,36 EUR -3,93% (29.03.2022, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

17,64 EUR -1,23% (29.03.2022, 20:15)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in elf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energie-erzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahme-verträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,1 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (29.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis blicke überraschend positiv auf das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte im Vergleich zu 2021 um 14 Prozent auf mehr als 380 Millionen Euro steigen, habe das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstagabend in Hamburg mitgeteilt. Das komme am Markt gut an.Darüber hinaus solle das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bei über 285 Millionen Euro landen. Analysten seien bisher jeweils von weniger ausgegangen.Die Dividende solle nach einem erfolgreichen 2021 von 0,28 Euro im Vorjahr auf 0,30 Euro je Aktie steigen. Das entspreche den Erwartungen.Im abgelaufenen Jahr habe Encavis den Umsatz dank stark gestiegener Strompreise um 14 Prozent auf 332,7 Millionen Euro gesteigert. Das sei mehr gewesen als vom Unternehmen erwartet und liege etwas höher als der vor zwei Wochen bekannt gegebene vorläufige Wert. Das EBITDA habe ebenfalls um 14 Prozent auf 256,4 Millionen Euro zugelegt.Encavis sorge mit dem Ausblick auf das laufende Jahr für eine Überraschung. Für den "Aktionär" habe der Green-Tech-Wert auf dem aktuellen Kursniveau weiter Luft nach oben. In den kommenden Jahren sei mit einer dynamischen Nachfrage nach Wind- und Solar-Energie zu rechnen. Auch charttechnisch stünden die Ampeln auf Grün. (Analyse vom 29.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link