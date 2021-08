Börsenplätze Encavis-Aktie:



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 2,8 Gigawatt (GW),das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. (30.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windparkbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Aktionäre des Hamburger Unternehmens müssten sich auf eine deutliche Verwässerung ihres Anteils einstellen. Wie Encavis am Wochenende mitgetelt habe, würden die 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen vorzeitig pflichtgewandelt.Der Wandlungspreis liege, wie zuletzt am 31. Mai verkündet, bei 7,08 Euro. Das Gesamtvolumen der noch ausstehenden Schuldverschreibungen betrage den Angaben zufolge 149,5 Millionen Euro. Daraus und aus den Angaben des Unternehmens über die Zahl der aktuell ausstehenden Papiere ergebe sich eine Zunahme der Aktienzahl um gut 15%.Encavis begründe den Schritt damit, dass ihrer Einschätzung zufolge ein Großteil der Anleihen nach dem kommenden Zinszahlungstermin am 13. September ohnehin gewandelt worden wären. Die vorzeitige Pflichtwandlung in einer Transaktion statt in mehreren individuellen Wandlungen vereinfache und steigere die Effizienz des Wandlungsprozesses.Die Anleger seien von der Verwässerung erwartungsgemäß nicht begeistert. Die Encavis-Aktie notiere am Montag deutlich im Minus. Langfristig seien die Aussichten für den Solar- und Windparkbetreiber aber gut. Durch die ambitionierten Klimaziele von Politik und Wirtschaft sollten sich die Perspektiven weiter verbessern. Anleger könnten deshalb die Kursschwäche nutzen und eine erste Position aufbauen, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link