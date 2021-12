Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Encavis.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Die Kursentwicklung von Encavis im laufenden Jahr sei eine Enttäuschung gewesen. Nach dem deutlichen Kursanstieg zu Jahresbeginn und dem folgenden Abverkauf pendle die Aktie inzwischen seit Monaten im Seitwärtstrend. Nun habe der Konzern ein Portfolio in Österreich verkauft und hoffe darauf, dass es 2022 auch an der Börse wieder besser laufe.Encavis habe seinen 51-Prozent-Anteil am österreichischen Windparkportfolio an Wien Energie verkauft. Der regionale Energieversorger habe zuvor bereits die anderen 49 Prozent gehalten und übernehme die drei Windparks mit einer Kapazität von insgesamt 36,2 Megawatt nun komplett."Erstmalig trennen wir uns mit dieser Transaktion komplett von einem relativ überschaubaren Windparkportfolio in einem Energiemarkt, der uns vergleichsweise geringe Wachstumsperspektiven bietet. Daher haben wir uns ausnahmsweise für einen Komplettverkauf entschieden", so Encavis-CFO Christoph Husmann. "Dieser bereits in unseren prognostizierten Kennzahlen für dieses Jahr enthaltene Wertnachweis unterstützt die Erreichung unserer Guidance 2021.""Der Aktionär" rechnet damit, dass der Seitwärtstrend nach oben aufgelöst wird. Anleger könne deshalb an Bord bleiben, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 27.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: