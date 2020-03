XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

8,92 EUR -1,55% (30.03.2020, 15:11)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

8,97 EUR -1,43% (30.03.2020, 15:25)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

CAP



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) entstand im Jahr 2017 aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG und der CHORUS Clean Energy AG. Unter dem Namen Encavis verbinden sich heute erfolgreiche Historien und große Expertise: Zwei Solar- und Windparkbetreiber und erfahrene Dienstleister für Investitionen in Erneuerbare Energien gestalten zusammen die Zukunft.



Das Kerngeschäft der Encavis AG ist der Erwerb und der Betrieb von Solar- und (Onshore-)Windparks. Staatlich garantierte Einspeisevergütungen oder Stromabnahmeverträge von bis zu 20 Jahren liefern dem Unternehmen dabei stabile und planbare Erträge. Mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 1,5 Gigawatt ist die Encavis AG einer der führenden konzernunabhängigen Produzenten von Strom (IPP) aus Erneuerbaren Energien in Europa. An dem stetigen Ausbau des Anlagenportfolios sowie der ertragsstarken Entwicklung der Encavis AG partizipieren ihre Aktionäre über einen stabilen Verlauf des Aktienkurses sowie einer sehr attraktiven Dividendenpolitik. Die Encavis AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und im SDAX notiert. (30.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windpark-Betreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) unter die Lupe.Das operative Geschäft von Encavis bekomme von der Corona-Krise wenig zu spüren. Denn das Geschäftsmodell mit dem Betrieb von Solar- und Windparks sichere auch in schwierigen Zeiten regelmäßige Einnahmen. Die jüngsten Aussagen von Encavis ("keine wesentlichen Auswirkungen") und die Bekräftigung der Wachstumsstrategie würden das bestätigen.Die Privatbank Quirin habe das Rating für die Encavis-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 15,00 Euro belassen. Das Geschäftsjahr 2020 werde für Encavis gut und das nächste wohl noch besser, habe Analyst Ralf Marinoni in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Die Corona-Krise hinterlasse keine größeren Spuren. Ausgehend vom aktuellen Kurs impliziere dies ein Upside-Potenzial von knackigen 70 Prozent.Die Commerzbank habe das Votum für die Encavis-Aktie in der Vorwoche bereits auf "hold" mit einem Kursziel von 8,00 Euro belassen. Die Corona-Pandemie schmälere die gewerbliche Energienachfrage und drücke auf die Strompreise, habe Analystin Tanja Markloff geschrieben. Sogar die Wind- und Solarpark-Betreiber wie Encavis könnten darunter leiden. Sie sehe daher in den Jahren 2020 und 2021 Risiken bei den Gewinnen und bevorzuge im aktuellen Krisenumfeld die Aktien von E.ON, RWE und EDPR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Encavis-Aktie: