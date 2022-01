Tradegate-Aktienkurs Enapter-Aktie:

Kurzprofil Enapter AG:



Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02, WKN: A255G0, Ticker-Symbol: H2O) spezialisiert sich auf die innovative Anion Exchange Membrane (AEM)-Elektrolyse, mit der grüner Wasserstoff hergestellt werden kann. Die Technologie ermöglicht den Bau effizienter, kostengünstiger und standardisierter Elektrolyseure und Stacks, die nach dem Prinzip der Modularität zu größeren Einheiten hochskaliert werden können. Eine hochmoderne Software für Energiemanagementsysteme sorgt für einfache Bedienung, Steuerung und Überwachung und hohe Kompatibilität. Enapter hält eigene Patente und investiert stark in den Aufbau eigener Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Das Unternehmen plant den Aufbau einer Massenproduktion, die die Produktionskosten durch Skalierung, Standardisierung und Automatisierung drastisch senken wird. (28.01.2022/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Enapter-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02, WKN: A255G0, Ticker-Symbol: H2O) weiterhin zu kaufen.Enapter habe vorläufige Zahlen für 2021 veröffentlicht, die der Guidance und der Ergebnisprognose des Analysten entsprechen würden. Mit einem Umsatz von EUR 8,4 Mio. habe das Unternehmen seinen Umsatz im Jahresvergleich vervierfacht. Das EBITDA habe mit EUR -7,5 Mio. im Rahmen der Analystenerwartung gelegen. Der Analyst sehe in der Guidance-Erfüllung angesichts von Lieferengpässen eine bravouröse Leistung. Ein Auftragsbestand zum Jahresbeginn von EUR 10,4 Mio. und eine Pipeline von Kundenanfragen von EUR 260 Mio. würden ihn zuversichtlich machen, dass Enapter ihre Guidance für 2022 (Umsatz: EUR 45 Mio.) und seine Prognose erfüllen werde. Der Aufbau der neuen Produktionsstätte in Saerbeck, Deutschland, verlaufe bisher nach Plan. Enapter gehe davon aus, dass erste Testproduktionen bereits 2022 erfolgen würden und die Produktion in mehreren Schritten sukzessive hochgefahren werde.Der Analyst bewerte das Unternehmen weiterhin auf Basis eines DCF-Modells und eines Peergoupvergleichs, die beide hälftig in seine Bewertung einfließen würden. Die deutlich gesunkene Peergroup-Bewertung führe zu einem neuen Kursziel von EUR 24 (bisher: EUR 46).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Enapter-Aktie: