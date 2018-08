Tradegate-Aktienkurs Emmi-Aktie:

644,00 EUR -1,38% (30.08.2018, 12:04)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Emmi-Aktie:

731,50 CHF -1,81% (30.08.2018, 12:04)



ISIN Emmi-Aktie:

CH0012829898



WKN Emmi-Aktie:

798263



Ticker-Symbol Emmi-Aktie:

FV6



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Emmi-Aktie:

EMMN



Kurzprofil Emmi AG



Die Emmi AG (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN) ist eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa und weltweit führend für Schweizer Käse. In der Schweiz ist das Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie in der Herstellung, der Reifung und dem Handel von überwiegend Schweizer Käse tätig. Im Ausland agiert Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten hauptsächlich in Europa und den USA.



Die Emmi AG wurde 1993 gegründet (die Wurzeln gehen aber bis 1907 zurück) und hat seinen Hauptsitz in Luzern, Schweiz. (30.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Emmi-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Emmi-Aktie (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN).In H1/2018 sei ein gutes OG von +2,4% verzeichnet worden, wenn auch ggü. einem schwachen H1/2017 (-1,3%). Im Vergleich dazu sei die Vergleichsbasis für H2/2018 deutlich anspruchsvoller (H2/2017: +2,3%) und der Milchverbrauch in der Schweiz und Deutschland bewege sich auf tieferem Niveau (CHF -20 Mio.). Zudem seien die Milchpreise in der Schweiz bereits im Oktober 2017 erhöht worden und würden sich daher in Q4/2018 nicht mehr positiv auswirken. Das Jahresziel beim OG liege bei +1,5 bis 3,0% (VontE: +1,5%), wobei die Schweiz +0 bis 0,5%, Nord- und Südamerika +4 bis 6% und Europa +2 bis 4% erreichen sollten (deutllicher Rückgang ggü. H1 mit +5,8%). Emmi rechne mit einem EBIT im mittleren Bereich der Zielspanne (CHF 205 bis 215 Mio., VontE: CHF 212 Mio.).Wegen der aktuell hohen Übernahmepreise habe Emmi in jüngerer Zeit bereits auf einige Transaktionen verzichten müssen. Das Unternehmen verfüge aber nach wie vor über eine Kaufkraft von CHF 0,5 bis 1 Mrd. (Nettoschulden/EBITDA bis zu 3 möglich; Zielwert sei weniger als 2 bei aktuell 0,7) und rechne auch mit einigen Transaktionen - die mangels Kandidaten aber eher kleiner ausfallen dürften. Kurzfristig werde wohl auch der 40%-Anteil an Lactinios Porto Alegre in Brasilien (im Mai 2017 für ca. CHF 150 Mio. erworben) nicht zu einer Mehrheitsbeteiligung ausgebaut werden.Nach dem starken organischen Wachstum in H1/2018 (+2,4%) rechne Emmi in der zweiten Jahreshälfte mit einer Verlangsamung (tieferer Milchverbrauch, höhere Vergleichsbasis). Während Emmi in der Vergangenheit stets das obere Ende der EBIT-Zielspanne erreicht habe, rechne das Unternehmen nun damit, eher in deren mittlerem Bereich zu landen (CHF 205 bis 215 Mio.). Die gestrige Kursentwicklung (-6%) deute auf einige Gewinnmitnahmen hin (Kurs seit 28. August: +13%), widerspiegle aber auch den vorsichtigeren Ausblick für H2.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Emmi-Aktie: