Überraschenderweise hätten gerade viele afrikanische Länder schnell und entschlossen reagiert. Bereits sehr früh seien Flug- und Seeverbindungen unterbrochen und strenge Ausgangssperren eingeführt worden. Dies sei umso bemerkenswerter, da die große Mehrheit der Beschäftigten einer informellen Tätigkeit nachgehe. Bei einem Ausgangsverbot würden dann nicht nur die Einnahmen einiger Wochen wegfallen, sondern es stehe die Existenzgrundlage ganzer Bevölkerungsschichten auf dem Spiel. Zwischen den getroffenen Maßnahmen und der Umsetzung bestehe freilich eine gewisse Diskrepanz. Ebenso sei davon auszugehen, dass die gemeldeten Fallzahlen das tatsächliche Ausmaß der Krise deutlich unterschätzen würden, was aber nicht nur für diese Länderklasse gelte. Dennoch zeige ein Blick auf die Kurve der Corona-Fälle, dass den meisten Ländern der Höhepunkt der Krise noch bevor stehe. Zusätzlich zu dem massiven außenwirtschaftlichen Schock dürfte sich also auch die binnenwirtschaftliche Lage noch deutlich verschlechtern.



Mittlerweile würden auch die Schwellenländer rund um den Globus mittels Fiskal- und Geldpolitik versuchen, die Auswirkungen von Corona so gut es geht abzuschwächen. Zahlreiche Zentralbanken hätten ihre Leitzinsen gesenkt und sich damit gegen eine restriktive Geldpolitik zur Stützung ihrer Währungen entschieden. Schaffe Covid-19 jetzt das, was die politischen Verwerfungen in der Türkei im Spätsommer 2018 nicht geschafft hätten, eine echte Schwellenländerkrise?



Parallel zu den Währungen hätten sich auch die Anleiherenditen erhöht. Am prägnantesten sei sicherlich der Anstieg der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen Südafrikas. Hier liege das Renditeniveau jetzt auf dem Stand der Finanzkrise 2008/2009. Die Rendite der Anleihen der anderen großen Schwellenländer habe sich ebenfalls erhöht, wobei hier die Höchststände der vergangenen Jahre noch nicht überschritten worden seien. Zugleich habe nach dem abrupten Anstieg zumindest bei Brasilien und Russland wieder eine gewisse Erholung eingesetzt, da diese beiden Länder über sehr hohe Devisenreserven verfügen würden, um Schocks abzufedern. Die Notierungen würden aber zeigen, dass Investoren das Ausfallrisiko bei der Türkei und Südafrika am höchsten einschätzen würden.



Die gegenwärtige Krise treffe die Länder über unterschiedliche Kanäle. Während der niedrige Ölpreis für die russische Wirtschaft ein großes Problem darstelle, würden Ölimporteure wie die Türkei und Südafrika stark entlastet. Allerdings würden gerade diese beiden Länder besonders unter den ausbleibenden Touristen leiden. Die schwächeren Währungen würden den Schuldendienst bei Ländern mit einer hohen Verschuldung in Fremdwährung erschweren. Das treffe insbesondere auf die Türkei und Argentinien zu. Bei Russland hingegen sei die Fremdwährungsverschuldung kaum von Bedeutung. Zugleich würden einige Länder über hohe Währungsreserven verfügen, die ihnen erlauben würden, den Schuldendienst aufrechtzuhalten und ihre Währungen zu stützen.



Die kurzfristige Auslandsverschuldung in Relation zu den Währungsreserven sei in Russland und Brasilien am geringsten, weshalb diese beiden Länder die Corona-Auswirkungen noch am ehesten abfedern könnten. Anfälliger seien hingegen Südafrika, Argentinien und insbesondere die Türkei, wo die kurzfristige Außenverschuldung die Währungsreserven deutlich übersteige. Vieles spreche dafür, dass es nicht so glimpflich ausgehe wie 2018. Die gute Ausstattung vieler großer Emerging Markets mit Devisenreserven dürfte eine echte Schwellenländerkrise aber verhindern. (07.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Jahre der expansiven Geldpolitik, vor allem in den USA und der Eurozone, sorgten dafür, dass sich Anleger auf der Suche nach Rendite den Schwellenländern zugewandt haben, so die Analysten der Helaba.Die Corona-Pandemie habe die Situation nun grundlegend verändert. Um ihre Volkswirtschaften zu stützen, hätten zahlreiche entwickelte Staaten sehr teure Hilfsprogramme aufgelegt. Plötzlich werde wieder viel Kapital in den USA und Europa benötigt. Anlegern scheine es auf einmal angemessener, auf ein paar Prozent mehr Rendite zu verzichten und stattdessen sicherere Investitionsmöglichkeiten in Europa und den USA zu nutzen. Die Währungen von Russland, der Türkei, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern seien seit Mitte Februar buchstäblich eingebrochen. Bei einigen Ländern (Russland, Brasilien, Südafrika, Mexiko) seien die Niveaus vom Spätsommer 2018 deutlich unterschritten worden, als die politische Lage in der Türkei das Misstrauen der Investoren gegenüber dieser Anlageklasse erhöht habe.Die Krise beschränke sich nicht auf die Finanzmärkte, sondern betreffe vor allem die Realwirtschaft. Der weltweite "Shutdown" lasse Absatzmärkte einbrechen, Touristen würden zu Hause bleiben und die Rohstoffpreise seien im Keller. Interessant sei, dass auf die Verbreitung des Virus ganz unterschiedlich reagiert worden sei. Für die türkische und brasilianische Staatsführung schien das Virus anfangs keine große Bedrohung darzustellen, so die Analysten der Helaba. Lange seien nur Auslandsflüge ausgesetzt worden. Erst in den letzten Tagen habe die Türkei angesichts stark steigender Infektionszahlen ihre Maßnahmen verschärft und für bestimmte Risikogruppen sowie unter 20-Jährige eine Ausgangssperre verhängt.