Dieser Silberstreifen an den Märkten werde alimentiert durch sehr viel Geld auf der Jagd nach Renditechancen, was die Aussichten für solide Schwellenländer noch attraktiver mache. Um wiederum diejenigen Länder auszuwählen, die zu den Gewinnern zählen würden, müssten drei Schlüsselfragen beantwortet werden:



- Wie schlimm sei COVID-19 gewesen?

- Wie sehe es mit dem Wachstum aus?

- Seien die Schulden bezahlbar?



"Die Aufgabe für den umsichtigen Investor wird darin bestehen, diese Überlegungen zu sortieren, um Möglichkeiten zu finden, bei denen der Schaden durch COVID-19 begrenzt ist, das Wachstum vernünftig aussieht und die Schulden beherrschbar sind", fasse Christopher Smart zusammen. "In jedem Fall wird die neue Landschaft noch mehr Differenzierung, Unterscheidungsvermögen und sorgfältiges Lesen zwischen den Zeilen erfordern." (12.05.2020/ac/a/m)





