Paris (www.aktiencheck.de) - Auf den ersten Blick scheint die Sache klar: Ein Engagement in den Emerging Markets drängt sich derzeit nicht auf, zumal US-Präsident Donald Trump nun tatsächlich damit beginnt, seine Wahlversprechen Schritt für Schritt umzusetzen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Für Unruhe sorge etwa die Aufkündigung des Transpazifischen Freihandelsabkommens TPP, an dem auch einige Schwellenstaaten beteiligt seien. Auch die angedrohten Importzölle der USA und die damit einhergehende Gefahr, dass der internationale Handel an Dynamik abnehmen könnte, dürfte die Emerging Markets besonders belasten. Konjunkturunterstützende Maßnahmen Donald Trumps würden die Schwellenstaaten ebenfalls genauestens beobachten, könnten diese doch die US-Wirtschaft und -Inflation beflügeln und die FED zu weiteren Zinserhöhungen drängen. Dass die USA im Zuge dessen als Investmentziel an Attraktivität gewinnen und Investoren ihr Vermögen von den Schwellenstaaten in die USA umschichten würden, wäre wahrscheinlich und würde Länder mit einem hohen Leistungsbilanzdefizit besonders unter Druck setzen.



Es gebe aber auch gute Gründe, weshalb sich der MSCI EM zuletzt recht robust präsentiert habe. Vor allem rohstoffreiche Länder wie Südafrika, Russland oder Brasilien würden von den zuletzt anziehenden Rohstoffpreisen profitieren. Auch die Einkaufsmanagerindices - allen voran in Asien und Osteuropa - würden im Januar trotz der Belastungsfaktoren auf hohen Niveaus verharren. Und: Da Aktien der aufstrebenden Volkswirtschaften günstiger bewertet seien als die Papiere aus den Industrienationen, könnte sich ein Engagement womöglich doch lohnen. (10.02.2017/ac/a/m)







