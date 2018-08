Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

Kurzprofil ElringKlinger AG:



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten.



Mit seiner Leichtbaukompetenz trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissionsreduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Seine Innovationskraft nutzt das Unternehmen gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus. (08.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von Analyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF).In Q2/2018 habe ElringKlinger einen Umsatz von 430,8 Mio. EUR (+5,6%; organisch +11,6%) erzielt und sei damit deutlich stärker als die weltweite Automobilproduktion gewachsen und habe über den Erwartungen gelegen (Konsens: 422 Mio. EUR). Auch das EBIT von 25,3 Mio. EUR (-29,4%) habe die Prognosen übertroffen (Konsens: 23 Mio. EUR). Adjustiert um Effekte aus der Kaufpreisallokation habe das EBIT 26,3 Mio. EUR (-29,4%) bzw. eine Marge von 6,1% erreicht (VJ 9,1%; Q1/2018: 4,0%). Als Begründung für den starken Ergebnisrückgang habe das Unternehmen stark gestiegenen Rohstoffkosten (vor allem Polyamid, Stahl und Aluminium) sowie zusätzliche Frachtkosten und Personalmehraufwendungen durch die hohen Abrufe in Nordamerika genannt.Der Auftragseingang in Q2/2018 sei auf 458,6 Mio. EUR (+11,0%) bzw. eine book-to-bill ratio von 1,06 gestiegen, was auf weiter steigendes Geschäft deute. Per Ende Q2/2018 belaufe sich der Auftragsbestand auf mehr als 1 Mrd. EUR.Das Unternehmen habe den Anfang Juli gesenkten Ausblick bestätigt. So werde mit einem Umsatz gerechnet, der die weltweite Automobilproduktion um 2 bis 4% übertreffe bei einer EBIT-Marge vor Kaufpreisallokationen von rund 7,0% (VJ 8,5%). Dies schließe den Sonderertrag aus dem Verkauf der HUG-Aktivitäten in Q1/2018 (21,2 Mio. EUR bzw. rund 1,2 Prozentpunkte) mit ein. Neben den Sonderkosten durch die hohe Auslastung der Kapazitäten verweise ElringKlinger in seinem Ausblick auf hohe Unsicherheiten im Rahmen der Zolldiskussionen sowie möglicher Auswirkungen durch Produktverzögerungen bei Kunden durch fehlende WLTP-Zertifizierungen. Obgleich die Anzeichen sich nach Unternehmensaussage hierfür mehren würden, verzeichne Elringklinger noch keine sinkenden Abrufvolumina seiner Kunden.Damit bestätigt Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, sein Kursziel von 11 EUR und sein Rating "halten" für die ElringKlinger-Aktie. (Analyse vom 07.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ElringKlinger-Aktie: