Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

14,77 EUR +1,72% (18.05.2021, 08:41)



Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

14,04 EUR +3,85% (17.05.2021)



ISIN ElringKlinger-Aktie:

DE0007856023



WKN ElringKlinger-Aktie:

785602



Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

ZIL2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

EGKLF



Kurzprofil ElringKlinger AG:



Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, NASDAQ OTC-Symbol: EGKLF) ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug - das Unternehmen bietet für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und trägt so zu nachhaltiger Mobilität bei. Die Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht.



Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten hat sich ElringKlinger frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt das Unternehmen seine Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Seine Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 10.000 Mitarbeiter an 44 Standorten weltweit. (18.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Großauftrag habe am Montag die Aktien von ElringKlinger kräftig angetrieben. Die Papiere des Automobilzulieferers hätten auf der Handelsplattform Tradegate gut acht Prozent zugelegt auf 14,52 Euro. Das Aachener Mobilitätsunternehmen AE Driven Solutions GmbH habe dem gemeinsam mit Plastic Omnium betriebene Gemeinschaftsunternehmen EKPO Fuell Cell Technolgies eine über mehrere Jahre laufende Order zur Lieferung von Brennstoffzellen-Stacks, also Stapel von Zellen, erteilt.Der Auftraggeber, das Aachener Mobilitätsunternehmen AE Driven Solutions GmbH, habe Lieferfahrzeuge für urbane Räume mit Brennstoffzellensystemen ausgestattet, habe es weiter geheißen. Der Start der Serienproduktion der Stacks sei für das erste Halbjahr 2022 geplant. An dem Gemeinschaftsunternehmen halte ElringKlinger 60 Prozent.Wie EKPO sehe AEDS den hohen Nutzen von Wasserstofftechnologien bei der Umsetzung einer klimagerechten Mobilität. Wenn der notwendige Wasserstoff durch Wind-, Solar- oder Wasserkraft hergestellt werde, sei durch Brennstoffzellen ein vollständig CO2-neutraler Antrieb möglich. In der Mobilität spiele Wasserstoff überall dort seine Vorteile aus, wo Stillstand kostspielig sei. Das treffe neben dem Langstreckentransport vor allem auf den Lieferverkehr der letzten Meile zu, also Anwendungen mit großer Reichweite oder zyklischem Betrieb. Einsatzbereiche bei Fahrzeugen seien neben Nutz- und Lieferfahrzeugen Busse, aber auch industrielle Anwendungen im mobilen Bereich wie Spezialfahrzeuge und Flurförderzeuge. Darüber hinaus eigne sich der wasserstoffbasierte Brennstoffzellenantrieb auch für Züge, Schiffe oder Flugzeuge, so ElringKlinger in einer Mitteilung.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ElringKlinger-Aktie: