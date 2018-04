Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil ElringKlinger AG:



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten.



Mit seiner Leichtbaukompetenz trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissionsreduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Seine Innovationskraft nutzt das Unternehmen gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus. (12.04.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) zu kaufen.Der Automobilzulieferer werde von der Börse völlig unterschätzt. Fast alle Analysten würden negativ bewerten. Kursziele von bis zu 10 Euro seien ausgerufen. Absurd! Lediglich die Analysten von Hauck & Aufhäuser seien positiv gestimmt und würden mit einem Kursziel von 24 Euro trommeln. Die Mehrheit der Analysten sehe mehr Risiken als Chancen. Auf dem Zahlenwerk werde herumgeritten. Festzustellen sei, dass die Firma in den letzten Jahren sicherlich die eigenen Erwartungen nicht erreicht habe und habe reduzieren müssen.In 2015 und 2016 habe eine Gewinnwarnung die nächste gejagt. 2017 sei das Margenziel nicht ganz erreicht worden. Das sei alles Schnee von gestern. Natürlich: Der Ausblick bei den Margen hätte 2018 besser ausfallen können. Hiervon hätten sich Investoren enttäuscht gezeigt. Fakt sei aber auch: ElringKlinger wachse beim Umsatz jedes Jahr. Das EBIT vor Kaufpreisallokationen stabilisiere sich oberhalb von 140 Mio. Euro. In Dettingen werde immer noch saftig Geld verdient. Die aktuelle Dividendenrendite: 3,5%! Summa summarum: Die negative Stimmung unter den Analysten sei ein grandioser Kontraindikator für die Aktie.Die Experten hätten die Aktie zuletzt im November 2016 bei Kursen von etwa 13,50 Euro zum Kauf empfohlen. Das sei das Mehrjahrestief gewesen. Im Januar 2018 habe die Aktie fast 20 Euro gekostet. Seither gehe es abwärts. Aktuelle Notiz: 14,30 Euro. Die Experten würden das Unternehmen positiv sehen und raten, mehr auf die mittelfristigen Chancen des Unternehmens zu achten. Davon habe ElringKlinger reichlich. Vor allem im Bereich E-Mobility seien die Chancen vielfältig. 1. Leichtbauprodukte von ElringKlinger würden helfen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Hier sei Wachstum programmiert. Völlig unabhängig von der Antriebsart.2. Mit der chinesischen Sichuan Chengfei Integration Technology sei 2017 eine Kooperation vereinbart worden. Die Chinesen würden in das Joint-Venture ihre Batteriezelle einbringen. Die Schwaben würden alle Modulkomponenten wie Zellkontaktiersysteme oder Zellgehäuse beisteuern. Seit Jahren sei das Unternehmen im Bereich der Batterietechnologie aktiv und produziere verschiedene Komponenten und Zellkontaktiersysteme für Lithium-Ionen-Batterien in Serie. Spätestens ab 2021 gehe Firmenchef Stefan Wolf von einem starken Wachstum für Elektrofahrzeuge aus. In Branchenkreisen werde bereits über einen Großauftrag spekuliert. Auftraggeber: Einer der großen, deutschen Autohersteller. Bei dem Besuch der Experten auf der Bilanzpressekonferenz in Stuttgart habe sich Wolf auf ihre Nachfrage hierzu aber nicht äußern wollen. Dieser Auftrag könnte der Durchbruch für das Joint-Venture in China sein. In den nächsten Wochen sollte es soweit sein.Das Schöne für ElringKlinger: Das Unternehmen brauche bei Brennstoffzellen gar keine riesigen Stückzahlen. Die Kosten für eine Einheit lägen in etwa bei 60.000 Euro. Gemäß Analysten könnte langfristig ein nachhaltiges, globales Umsatzpotenzial von ca. 25 Mrd. Euro pro Jahr für Brennstoffzellenstacks entstehen. Hauck & Aufhäuser schätze, dass alleine das Brennstoffzellengeschäft für schwere Nutzfahrzeuge (Busse/Trucks) von ElringKlinger einen Potenzialwert im Eigenkapital von sage und schreibe 1 Mrd. Euro darstellen könnte. Aktueller Börsenwert: 910 Mio. Euro!Abschließend 4. Durch die Beteiligung an Hofer habe ElringKlinger zukunftsweisende und serienreife Lösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge im Portfolio. Wolf betont, dass die weiteren Wachstumsaussichten in der Transformation bei funktionalen Komponenten, wichtigster Geschäftsbereich, weiter gegeben seien. "Noch in 30 bis 40 Jahren wird es den Verbrennungsmotor geben, auch wenn die Nachfrage sich nach und nach reduzieren wird". Wichtig zu wissen: Nur Zylinderkopfdichtungen seien komplett abhängig vom Verbrennungsmotor und hätten 2017 lediglich einen Anteil von 12% am Konzernumsatz gehabt. Alle anderen funktionalen Komponenten würden im Wesentlichen bei alternativen Antrieben ebenfalls benötigt.2018 erwarte Wolf ein organisches Umsatzplus zwischen 2 bis 4% über dem globalen Marktwachstum, welches sich auf 2 bis 3% belaufen solle. Die Analysten würden das Umsatzvolumen in diesem Jahr auf über 1,7 Mrd. Euro schätzen. Die EBIT-Marge vor PPA-Effekten solle sich auf 9% belaufen. CFO Thomas Jessulat habe den Experten auf Nachfrage mitgeteilt, dass sich dieser Effekt in 2018 auf unter 5 Mio. Euro belaufen werde. Dies würde einem berichteten EBIT von 148 Mio. Euro entsprechen. Netto könnten fast 90 Mio. Euro in der Kasse klingeln oder ein EPS von über 1,40 Euro. Mache ein günstiges KGV von 10. Angesichts der Bewertung von so mancher "E"-Firma sei die Bewertung eher ein Scherz.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" meinen: Antizyklisch handeln und die ElringKlinger-Aktie kaufen. (Analyse vom 12.04.2018)