Fest stehe, dass sich an Saylors extrem bullisher Einschätzung für die Digitalwährung nichts geändert habe, im Gegenteil: Der Microstrategy-CEO habe er den Kursrutsch ausgenutzt und am Donnerstag für rund 15 Mio. USD weitere 271 Bitcoin gekauft. Damit besitze der Softwarekonzern nun 91.850 Einheiten der Kryptowährung.



Spekulation: Musk wolle Bitcoin sauber machen



Anthony Scaramucci, Chef der Investment-Firma Skybridge Capital, könne Musks Aktion sogar etwas Positives abgewinnen und wittere einen neuen Plan dahinter: Den Bitcoin "sauber" zu machen und das Mining komplett auf erneuerbare Energien umzustellen.



"Elon macht keine halben Sachen. Ich prophezeie, dass er ein Wettbewerber/Disruptor in der Bitcoin-Mining-Industrie wird", twittere Scaramucci. "Ich wette 500.000 Satoshis (Anm. d. Red.: 0,005 Bitcoin), dass Tesla/Solar City innerhalb eines Jahres den Einstieg ins "super saubere" Bitcoin-Mining verkündet.



Der Rückzieher von Elon Musk bei den erst vor wenigen Wochen eingeführten Bitcoin-Zahlungen habe am Kryptomarkt für ein Beben gesorgt. Der Bitcoin-Kurs sei um bis zu 15% eingeknickt und dabei zum ersten Mal seit Anfang März unter die Marke von 47.000 USD zurückgefallen. Schnäppchenjäger wie Michael Saylor hätten den Kursverfall aber zum (Nach-) Kauf genutzt und den Bitcoin bereits wieder über die psychologisch wichtige 50.000er-Marke gehievt.



Der Rücksetzer habe erneut die enorme Volatilität des Kryptomarkts unter Beweis gestellt. Der Aktionär sei allerdings von den mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten überzeugt. Die Kaufempfehlung für ausgewählte Digitalwährungen wie Bitcoin und Ethereum als spekulative Depotbeimischung gelte daher weiterhin.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (14.05.2021/ac/a/m)







