Die in den USA gehandelten Aktien des chinesischen Fahrdienstvermittlers DiDi Global (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, Ticker-Symbol: 92S, NYSE-Symbol: DIDI) seien nach einem Pressebericht über möglicherweise fallende Geschäftsbeschränkungen in China um fast 25% nach oben geschnellt. Wie das "Wall Street Journal" gemeldet habe, könnten chinesische Aufseher die Überprüfung von Didi abschließen und das Verbot für die Aufnahme neuer Nutzer beenden. Das Verbot gelte seit dem Beginn der Untersuchungen rund um Datensicherheit und nationale Sicherheit im vergangenen Juli und führte zu einem massiven Verfall der Papiere.



Auch abseits von DiDi hätten in der Folge die in New York gelisteten Aktien chinesischer Tech-Unternehmen von der Hoffnung auf eine weniger strenge Regulierung im Heimatland profitiert. So hätten etwa auch die Aktien von Pinduoduo (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) oder Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) um größenordnungsmäßig 6% zugelegt.



Die Aktien von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) hätten gestern um rund 2% zugelegt. Bei den Papieren des Online-Handelskonzerns sei der beschlossene Aktiensplit im Verhältnis von 20:1 in Kraft getreten. Das bedeute, dass aus einer Aktie nun zwanzig geworden seien und dadurch der Kurs optisch tiefer aussehe. (07.06.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Weiterhin turbulent geht es zwischen Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) und Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Übernahme hänge in der Schwebe. Elon Musk habe dem Zwitscher-Konzern nun einen Bruch der Bedingungen für die milliardenschwere Übernahme des Kurznachrichtendienstes vorgeworfen. In einem offenen Brief von Musks Anwälten habe es geheißen, Twitter weigere sich, von dem Tesla-Gründer eingeforderte Daten zu Spam- und Fake-Nutzerkonten auf der Plattform herauszurücken. Twitter sei laut den Bedingungen des Übernahmedeals aber dazu verpflichtet, Daten und Informationen zu liefern, die Musk mit Bezug zur Transaktion einfordere. Musk behalte sich somit das Recht vor, das Übernahmevorhaben wieder abzublasen. Die Anleger würden indes schon seit längerem daran zweifeln, dass der Deal noch zustande komme. Die Twitter-Aktien hätten um 1,5% nachgegeben, jene von Tesla hätten ungefähr ebensoviel zugelegt.