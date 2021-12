Xetra-Aktienkurs Elmos Semiconductor-Aktie:

53,60 EUR +9,61% (15.12.2021, 11:19)



Tradegate-Aktienkurs Elmos Semiconductor-Aktie:

52,70 EUR +8,88% (15.12.2021, 11:33)



ISIN Elmos Semiconductor-Aktie:

DE0005677108



WKN Elmos Semiconductor-Aktie:

567710



Ticker-Symbol Elmos Semiconductor-Aktie:

ELG



Kurzprofil Elmos Semiconductor SE:



Elmos (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Die Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit seinen Lösungen ist das Unternehmen in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1. (15.12.2021/ac/a/nw)



Die US-Notenbank halte ihre turnusmäßige FOMC-Sitzung ab. Dabei werde es vor allem darum gehen, ob die Währungshüter angesichts der hohen Inflation die konjunkturstützenden Anleihekäufe noch schneller zurückfahren würden als bisher angenommen oder die sich schnell verbreitende Omikron-Variante des Coronavirus sie daran vorerst hindere. Auch in diesem Umfeld stünden einige Small Caps besonders im Fokus - nicht ohne Grund. Was gebe es Neues bei den einzelnen Werten? Wo lägen mögliche Kursziele?Die Aktie von GFT Technologies zähle im laufenden Jahr zu den absoluten Highflyern unter den heimischen Nebenwerten. Wie gehe es 2022 weiter? Cherry hätten bisher nur die wenigsten Anleger auf der Watchlist. Könne die Aktie ihr Schattendasein beenden und ins Rampenlicht rücken? Bei Elmos Semiconductor würden Analysten eine Neubewertung der Aktie erwarten. Was stecke dahinter? Die Nynomic-Aktie befinde sich im ausgedehnten Konsolidierungsmodus. Könne die Aktie bald wieder Fahrt aufnehmen? Edel sei ein absoluter Spezialwert. Was zeichne Aktie und Unternehmen aus? (Analyse vom 15.12.2021)