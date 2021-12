Mit Material von dpa-AFX



Elmos (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Die Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit seinen Lösungen ist das Unternehmen in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1. (15.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Paukenschlag bei Elmos Semiconductor: Der Halbleiterzulieferer für die Autoindustrie habe gestern gemeldet, seine Waferfertigung in Dortmund an die schwedische Silex Microsystems zu verkaufen. Der weltweit führende Fertigungsbetrieb für Mikro-Elektronisch-Mechanische Systeme (MEMS-Foundry) zahle den Dortmundern dafür 85 Millionen Euro. Analysten würden von einer Neubewertung sprechen. Die Aktie schieße nach oben.Im Rahmen der Übernahme übertrage Elmos alle relevanten Vermögenswerte und Verträge, die direkt mit der Waferfertigung zusammenhängen würden, in eine neu gegründete eigenständige Foundry. Die Testaktivitäten für die Elmos Produkte würden dagegen bei den Westfalen verbleiben. Zudem sei eine langfristige Liefervereinbarung bis mindestens 2027 abgeschlossen worden, nach der Elmos in der Fab gefertigte Wafer kaufen werde.Der Abschluss der Transaktion werde für das zweite Halbjahr 2022 erwartet und stehe wie gewohnt unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen und behördlicher Genehmigungen.Die Maßnahme komme zum perfekten Zeitpunkt und sei klar wertsteigernd, so Analyst Malte Schaumann von Warburg Research und habe die Papiere mit einem von 44 auf 60 Euro angehobenen Kursziel von "hold" auf "buy" hochgestuft."Der Aktionär" hebe ebenfalls den Daumen: Die Entscheidung komme zum richtigen Zeitpunkt. Die Kundennachfrage nach der Technologie aus dem Werk in Dortmund gehe langsam aber sicher zurück. Eine Modernisierung wäre teuer geworden. Auf der anderen Seite werde durch die Einnahmen die Finanzbasis des Unternehmens spürbar gestärkt. Nach dem Abschluss des Deals winke eine saftige Sonderausschüttung für die Aktionäre. Aber: Mit dem Kurssprung sei bereits der Großteil der Fantasie eingepreist worden.Investierte Anleger können daher den Kurssprung nutzen und bei einem Teil der Position die Gewinne einstreichen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2021)