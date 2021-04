Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Corona-Medikamente hätten dem US-Pharmakonzern Eli Lilly auch zum Jahresstart Auftrieb gegeben. Zudem seien auch abseits der Pandemie wieder mehr Medikamente verschrieben worden, habe das Unternehmen mitgeteilt. Dennoch habe Eli Lilly seine Jahresziele gesenkt, was auf den Corona-Antikörpercocktail zurückzuführen sei.Hintergrund der veränderten Annahmen dürfte auch die erst kürzlich entzogene Notfallzulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für das Corona-Medikament Bamlanivimab von Eli Lilly sein. Virus-Varianten hätten sich gegen diesen Antikörper als resistent erwiesen. Die US-Regierung habe daraufhin den noch nicht gelieferten Teil einer größeren Bestellung wieder abgeblasen. Eli Lilly habe aber noch ein weiteres Mittel namens Etesevimab am Markt, dessen Notfallzulassung nicht entzogen worden sei.Doch nun zu den Zahlen: Von Januar bis März habe Eli Lilly seine Erlöse um 16 Prozent auf knapp 6,8 Milliarden Dollar steigern können. Dazu hätten abseits der Covid-Mittel auch wichtige Wachstumstreiber beigetragen wie etwa das Diabetes-Medikament Trulicity und das Brustkrebsmittel Verzenio. Steigende Forschungskosten hätten indes das Ergebnis einbrechen lassen. Unter dem Strich habe Eli Lilly mit 1,36 Milliarden Dollar rund sieben Prozent weniger als vor einem Jahr verdient. Analysten hätten jeweils mehr auf dem Zettel gehabt - auch mit Blick auf das Gesamtjahr.Für das gesamte Jahr erwarte Vorstandschef David Ricks zwar für das Ergebnis je Aktie noch einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahreswert von 6,79 Dollar, traue dem Konzern hier aber nur noch 7,03 bis 7,23 Dollar zu. Die Prognose für das um Sonderposten bereinigte Ergebnis je Aktie sei vor allem am oberen Ende eingedampft worden auf 7,8 bis 8,0 Dollar - im Vorjahr habe Eli Lilly bei dieser Kennziffer 7,93 Dollar ausgewiesen.Die Aktie befindet sich ohnehin nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Michel Doepke. (Analyse vom 27.04.2021)Mit Material von dpa-AFX