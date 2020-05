Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

141,24 EUR -0,72% (11.05.2020, 09:42)



Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

142,00 EUR 0,00% (11.05.2020, 09:56)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

153,51 USD +0,35% (08.05.2020)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol NYSE Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (11.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) unter die Lupe.Der Pharma-Konzern Eli Lilly könne eine neue Produktzulassung von der US-Gesundheitsbehörde FDA verbuchen. Dabei handle es sich um die Genehmigung von Retevmo (LOXO-292 respektive Selpercatinib), einem Krebsmedikament, das fortan gegen verschiedene Tumortypen zum Einsatz kommen könne. Eli Lilly habe sich den Hoffnungsträger teuer erkauft.Denn der präzisionsonkologische Wirkstoff Retevmo stamme ursprünglich von der Biotech-Schmiede Loxo Oncology. Eli Lilly habe sich die Gesellschaft im vergangenen Jahr für rund acht Milliarden Dollar einverleibt, die Transaktion trage nun erste Früchte. Die beschleunigte Zulassung für Retevmo sei ursprünglich für das dritte Quartal erwartet gewesen.Retevmo dürfe nur gegen spezielle Lungenkrebs- und Schilddrüsentumore eingesetzt werden, die ein unkontrolliertes Wachstum durch den onkogenen Treiber RET aufweisen würden. Das neuartige Medikament habe in Studien herausragende Ergebnisse gezeigt. Kein Wunder, dass Eli Lilly bereit gewesen sei, für Retevmo und die anderen hochinteressanten Loxo-Wirkstoffe in der Pipeline acht Milliarden Dollar auf den Tisch zu legen.Langfristig favorisiert "Der Aktionär" allerdings nach wie vor die Schweizer Schwergewichte Roche und Novartis im Pharma-Sektor, so Michel Doepke. (Analyse vom 11.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link