Drei Schlüsselfaktoren würden Klimaneutralität im Transportsektor vorantreiben:



Batterie-Technologie: Batteriekosten seien in den vergangenen fünf Jahren um mehr als 50 Prozent gesunken. Schon in einigen Jahren würden sowohl Herstellungs- als auch Gebrauchskosten zumindest bei einigen Fahrzeugen gleich hoch oder gar niedriger als für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sein. "Die Batterieleistung wächst stetig, die Ladezeiten sinken und die Ladeinfrastruktur wird schnell ausgebaut", argumentiere Güttler.



Brennstoffzellen-Technologie: Wasserstoff solle helfen, Industrien wie Chemie und Stahl emissionsfrei umzubauen. Auch im Transportsektor gewinne er an Bedeutung. Mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen könnten die kosteneffizienteste Lösung für den Lkw-Transport auf der Langstrecke werden. Auch für Diesel-Loks oder Fähren sei die Technologie interessant.



Regulatorischer Rahmen: Der "Green Deal", das Konzept, das die Europäische Union in die Klimaneutralität führen solle, belohne emissionsreduzierte Technologien und bestrafe zunehmend die Nutzung von Verbrennungsmotoren. Auch andere Länder würden eine emissionsfreie Zukunft anstreben. China wolle sie beispielsweise bis 2060 erreichen. (18.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Welche sind die wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen 2021? "Eines davon ist die Elektrifizierung des Transports. Wir denken, bis 2040 könnte der Transportsektor nahezu CO2-neutral sein", sagt Dr. Karsten Güttler, Senior ESG Investment Specialist, Executive Director bei UBS Asset Management, und ergänzt: "Elektrofahrzeuge dürften 2030 rund 40 Prozent der globalen Autoverkäufe ausmachen, wenn nicht sogar mehr.""Rapide sinkende Kosten für neue Technologien, ein vorteilhaftes globales regulatorisches Umfeld, staatliche Gelder und steigende Kosten für CO2-Emissionen werden in eine komplett elektrische Zukunft führen, und zwar nicht nur für Autos und LKW", so Güttler. Auch die Luftfahrt arbeite an neuen Antrieben. Kleinere Flugzeuge mit Hybrid-Elektro-Antrieb dürften schon in den nächsten Jahren abheben. Für die Mittelstrecke könnte bis 2035 ein mit Wasserstoff angetriebenes, emissionsfreies Flugzeug entwickelt sein.