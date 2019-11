Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (26.11.2019/ac/a/n)



Atlanta (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von Analyst Matthew Thornton von SunTrust Robinson Humphrey:Matthew Thornton, Aktienanalyst von SunTrust Robinson Humphrey, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Aktien des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA).Nach der Pressemitteilung von Electronic Arts Inc. (EA) zum Verkaufsstart von Star Wars Jedi Fallen Order, wonach sich noch kein Spiel zuvor auf digitalem Wege so schnell verkauft habe, äußern die die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey die Auffassung, dass das Spiel zumindest die Mitte der Volumenplanung des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2020 treffen werde.Analyst Matthew Thornton geht davon aus, dass EA im Zuge des Launchs mit bezahltem herunterladbarem Content fortfahren werde.In ihrer Electronic Arts-Aktienanalyse stufen die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 107,00 USD.