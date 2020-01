Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (29.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thobias Quaß von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Electronic Arts (EA) sei 2019 eine äußerst volatile Wette für Anleger gewesen. Dennoch habe das Papier im letzten Jahr satte 23 Prozent zugelegt. Seit Jahresende zeichne sich auch ein leichter Aufwärtstrend ab. Mit einem neuen 52-Wochen-Hoch bei gut 102 Euro honoriere der Markt die vielversprechenden Aussichten im dritten Quartal des Geschäftsjahr 2019/2020.Am Donnerstag, den 30. Januar, wolle EA die Q3-Zahlen veröffentlichen. Die Analysten würden mit 1,96 Milliarden Dollar einen Umsatz erwarten, der um gute 22 Prozent über dem des Vorjahresquartals liege. Der Gewinn pro Aktie solle laut Analysten bei 2,52 Dollar liegen. Trotz eines fehlenden langfristigen Hypetitels sollten die etablierten und jährlich neu aufgelegten beliebten Sport-Reihen wie FIFA oder NFL zuverlässige Umsätze generieren. Außerdem würden die Erfolgstitel Need for Speed Heat und Star Wars Jedi sorgen: Würden Order für sprudelnde Kassen fallen.Für all diese Titel biete EA Onlineangebote in Form von Live-Services, Ingame-Zusätzen, Abos und Events an. Diese Onlineangebote, so erwarte das Unternehmen, würden im laufenden Geschäftsjahr 45 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Der Onlinemodus Ultimate Team von FIFA stehe voraussichtlich für knackige 28 Prozent des Umsatzes (2017 seien das noch 16 Prozent gewesen). Die Anzahl der aktiven Spieler des Fußball-Simulators wachse übrigens jährlich um 15 Prozent.Dazu würden große Marken wie Star Wars oder Call of Duty regelmäßig neue Spieler in die Community ziehen. Mit den eigenen Abo-Diensten EA Access (für Xbox und Playstation) oder Origin Access (für PC) könnten Gamer für einen monatlichen Beitrag sämtliche Katalogtitel (an)spielen. Die eigene Cloud-Gaming-Plattform, Project Atlas, sei aktuell in der Testphase.EA sei weiterhin ein Big Player bei den E-Sports-Turnieren, die sprunghafte Online-Gamer binden würden und eine immense Werbefläche für die Marken seien. Beim FIFA-Turnier "EA Sport FIFA 20 Global Series" würden etwa zehn Millionen Spieler teilnehmen. Noch würden die Umsätze dieser Turniere nicht gesondert ausgewiesen, aber das immense Markt-Potenzial sei offensichtlich.Nachdem Lootboxen, Glücksspiel oder ähnliche Ingame-Wundertüten für echtes Geld mittlerweile keine negativen Schlagzeilen mehr erzeugen würden und Cloud-Gaming beziehungsweise Live-Streaming die Trendthemen seien, floriere das Online-Geschäft bei EA wieder.Charttechnisch ist bei der Gaming-Aktie ein Aufwärtstrend auszumachen - und mit den erwarteten und angekündigten neuen Impulsen im Gaming-Markt ist der Software-Riese für Anleger wieder eine Einstiegsüberlegung wert (20er KGV von 24), so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2020)