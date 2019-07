Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (31.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA).Die Aktie von Electronic Arts gehöre heute zu den großen Gewinnern. Rund 7 Prozent lege die Aktie heute im frühen US-Handel zu, nachdem der Gaming-Konzern mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen habe.Der bereinigte Umsatz im ersten Quartal 2020 (bis 30. Juni) habe mit 743 Millionen Dollar über den Erwartungen der Analysten von 719 Millionen Dollar gelegen. Der Gewinn je Aktie von 0,25 Dollar habe die Schätzungen ebenfalls leicht übertroffen. Zudem habe ein einmaliger Steuereffekt durch eine Änderung im Schweizer Steuerrecht für eine zusätzliche Gewinnspritze in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar gesorgt.Zuletzt habe zwar eher "Apex Legends" für Aufsehen gesorgt, doch auch ältere Franchises wie "FIFA", "Madden" und die "Sims" seien laut Geschäftsführung für den anhaltenden Erfolg von EA verantwortlich. So hätten sich beispielsweise durchschnittlich mehr als 3 Millionen Spieler jeden Tag bei "FIFA Ultimate" eingeloggt. Insbesondere die Cash-Cow "FIFA" sollte nicht aus den Augen verloren werden, denn "Apex Legends" mache schätzungsweise nur 7 Prozent der Erlöse aus.Dennoch sähen zahlreiche Analysten die positiven Kommentare von EA-CEO Andrew Wilson zu "Apex Legends" als entscheidendes Argument dafür, dass das Spiel die erwarteten 300 bis 400 Millionen Dollar im laufenden Geschäftsjahr erreichen werde. Laut Wilson habe der kostenpflichtige Season Pass die Erwartungen übertroffen. Die zahlreichen Neuerungen im Spiel hätten zudem für ein bedeutendes Wachstum bei den Spielerzahlen gesorgt. Der künftige Fokus solle neben weiterer Updates auch im Bereich E-Sports liegen."Der Aktionär" sieht daher jetzt den geeigneten Einstiegspunkt in eine günstige Gaming-Aktie von Electronic Arts, die fundamental das Zeug dazu hat, wieder an frühere Bewertungen und Höchstkurse anzuschließen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Charttechnisch sei mit dem Durchbrechen der 90- und 200-Tages-Linie ebenfalls ein Kaufsignal da. (Analyse vom 31.07.2019)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Electronic Arts.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link