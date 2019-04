Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (18.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.Auf Euphorie folge an der Börse oft Ernüchterung. Das gelte auch für Electronic Arts. Nach den rasanten Kursgewinnen rund um den Überraschungshit "Apex Legends" sei es für die Aktie des Gaming-Konzerns in den vergangenen Tagen wieder deutlich nach unten gegangen. Kurz vor den Q4-Zahlen könnten Anleger jedoch eine Wette wagen.Die Analysten der KeyBanc sähen die Auswirkungen des Überraschungserfolges Apex Legends weniger beeindruckend, als der Kurssprung im Februar angedeutet habe. Die Zahl der Spieler sei nach dem Peak von 50 Millionen deutlich zurückgegangen und damit auch der Umsatz je Nutzer. Die Analysten würden für Februar einen Umsatz von 90 Millionen und im März einen Umsatz von 35 Millionen Dollar erwarten.Damit dürften die Umsätze von "Apex Legends" nur einen Bruchteil der erwarteten Erlöse von 1,19 Milliarden Dollar im vierten Quartal ausmachen. Zeitgleich sollte ein derart geringer Umsatzanstieg nicht die 30-Prozent-Rally nach dem Erscheinen von Apex rechtfertigen. Die Q4-Zahlen (bis 31. März) veröffentliche Electronic Arts am 7. Mai.Blicke man auf die Zuschauerzahlen der Gaming-Plattform Twitch, habe das Spiel zwar tatsächlich massiv an Interesse eingebüßt. Um es in Prozent auszudrücken: Rund 80 Prozent sei die Zuschauerzahl zurückgegangen, nachdem EA angekündigt habe, dass "Apex Legends" die 50-Millionen-Spieler-Marke überschritten habe.Aber aufgepasst: Während "Apex Legends" ein wahrer Erfolg sei, könne "Anthem" womöglich nicht punkten. Die Wahrscheinlichkeit für ein Schlagen der Umsatzerwartung stehe angesichts der teils konservativen Analystenschätzungen dennoch gut.Charttechnisch bietet sich die Marke bei 90 Dollar zum Einstieg an, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zu der Electronic Arts-Aktie. Die euphorische Reaktion durch "Apex Legends" sei vergangen. Wer noch nicht dabei sei, könne auf diesem Niveau auf einen besser als erwarteten Umsatz im vierten Quartal setzen. (Analyse vom 18.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link