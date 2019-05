Stuttgart-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

3,28 Euro +1,88% (15.05.2019, 15:35)



Tradegate-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

3,26 Euro +0,77% (15.05.2019, 09:45)



TSE-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

4,98 CAD +2,26% (15.05.2019, 15:37)



ISIN Eldorado Gold-Aktie:

CA2849021035



WKN Eldorado Gold-Aktie:

892560



Ticker Symbol Eldorado Gold-Aktie Deutschland:

ELO



TSE-Ticker-Symbol Eldorado Gold-Aktie:

ELD



Kurzprofil Eldorado Gold Corp.:



Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, TSE-Ticker-Symbol: ELD) ist kanadisches Unternehmen mit einer über 20-jährigen Erfahrung beim Bau und Betrieb von Goldminen in Europa, Asien und Südamerika. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. (15.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Eldorado Gold -Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Carey MacRury von Canaccord Genuity die Aktien des Goldminen-Betreibers Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, TSE-Ticker-Symbol: ELD) weiterhin zu halten.Eldorado Gold Corp. habe verschiedene Kapitalmaßnahmen bekannt gegeben um die bilanzielle Situation zu verbessert.Die neue Kreditfazilität lindere das kurzfristige Liquiditätsrisiko. An den operativen Risiken habe sich aber nichts geändert. Die Schuldenlast sorgt bei den Analysten von Canaccord Genuity nach wie vor für Bedenken.Der langfristige Wert der Griechenland-Aktivitäten werfe ebenfalls Fragen auf. Entscheidende Bedeutung komme in diesem Zusammenhang den Wahlen in Griechenland im Herbst zu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Eldorado Gold-Aktie: