Tradegate-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

5,86 Euro +0,17% (10.07.2019, 13:53)



NYSE Euronext-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

6,63 USD +1,22% (10.07.2019, 14:23, vorbörslich)



ISIN Eldorado Gold-Aktie:

CA2849021035



WKN Eldorado Gold-Aktie:

892560



Ticker Symbol Eldorado Gold-Aktie Deutschland:

ELO



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Eldorado Gold-Aktie:

EGO



Kurzprofil Eldorado Gold Corp.:



Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) ist kanadisches Unternehmen mit einer über 20-jährigen Erfahrung beim Bau und Betrieb von Goldminen in Europa, Asien und Südamerika. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver.

(10.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Eldorado Gold -Aktienanalyse von Analyst John Bridges von J.P. Morgan Securities:Aktienanalyst John Bridges vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities vertritt in Bezug auf die Aktien des Goldminen-Betreibers Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) weiterhin eine neutrale Haltung.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor nehmen die Analysten von J.P. Morgan Securities eine Aktualisierung der Bewertungsmodelle vor.Analyst John Bridges hebt das Kursziel für die Aktien von Eldorado Gold Corp von 6,00 auf 7,00 USD an. Unsicherheiten bezüglich des Griechenland-Geschäfts würden noch Schatten werfen.In ihrer Eldorado Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "neutral" ein.Börsenplätze Eldorado Gold-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:5,85 Euro +1,74% (10.07.2019, 13:50)