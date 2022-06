Beflügelt werde die ganze Entwicklung nachfrageseitig von den groß angekündigten Infrastruktur- und Immobilienprogrammen der Regierung zur Stimulierung der Wirtschaft. Am 30. Mai habe die Regierung angekündigt mit einem Paket bestehend aus 33 Maßnahmen die Wirtschaft zu stützen. Das Maßnahmenpaket umfasse u. a. die Beschleunigung der Ausgabe von Anleihen durch chinesische Provinzregierungen, um Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Die Provinzregierungen sollten im Juni Anleihen im Wert von 225 Mrd. USD begeben.



China habe zudem den Leitzins für fünfjährige Darlehen bei der monatlichen Festsetzung am 20. Mai allerdings lediglich um 15 Basispunkte auf 4,45% gesenkt. Von dem Schritt erhoffe sich die chinesische Führung, dass die Nachfrage nach Wohneigentum wieder gestärkt werde.



Angebotsseitig stünden einem Auftrieb des Eisenerzpreises nicht viel entgegen - ganz im Gegenteil. Wichtige Produzenten wie Australien und Brasilien scheinen laut Daten von Kpler unter ihrem Potenzial zu bleiben. Australien habe rund 1,4% weniger und Brasilien rund 2,4% weniger Eisenerz im April im Vergleich zum Vormonat exportiert. Größere Sorgen bereite hingegen der fünftgrößte Exporteur Ukraine. Aufgrund der Kriegshandlungen im Land und der daraus folgenden Blockaden der Schwarzmeerhäfen seitens Russlands scheinen etwa 44 Mio. Tonnen nicht mehr aus dem Land zu kommen.



Die ukrainischen Eisenerzmengen seien bislang hauptsächlich im europäischen Raum veräußert worden. Indien, als kleinerer Akteur auf dem Markt, habe seinerseits Ausfuhrzölle für Eisenerz stark erhöht. Am 23. Mai habe die Regierung in Delhi Steigerungen der Zölle für Eisenerze und Eisenerzkonzentrate von 30% auf 50% und für Pallets von null auf 45% angekündigt. Der Preis für Eisenerz habe sich nach diesen angebots- und nachfrageseitigen Ankündigungen seit dem 18.05. deutlich erholt, der Futurespreis für den Novemberkontrakt um 3,7% auf 858,5 CNY/MT und der Spotpreis sogar um 7,6% auf 494 CNY/MT.



Der Preisanstieg sollte auf dem Eisenerzmarkt in der kurzen Frist definitiv anhalten. Mittel- und langfristig sei der Ausblick mit großen Unsicherheiten behaftet. Zwar versuche die chinesische Führung durch groß angekündigte Stimuli-Programme und Lockerungen von Lockdown-Maßnahmen den Eindruck zu vermitteln, dass die Lage ökonomisch und medizinisch (in Bezug auf Covid) unter Kontrolle sei.



Jedoch seien all diese Bemühungen nutzlos, solange Peking zur Überwindung der Null-Covid-Strategie keine konsequenten Schritte gehe. Denn in der Gegenwart der Omikron-Variante werde es eine Frage der Zeit sein, bis die nächste Infektionswelle die kaum immunisierte chinesische Bevölkerung treffe und dann würde man aufgrund wiederholter Lockdown-Maßnahmen Gefahr laufen, dass niemand zum Immobilienkauf oder zum Baustart der Infrastrukturprogramme aus dem Haus komme.



Wenn diese Maßnahmen verpuffen sollten, dann würde das Land vermutlich auf eine größere Zinsdifferenz zur US-Notenbank, die den Yuan schwäche, und einem höheren Verschuldungsgrad sitzen bleiben. Für den Stahl- und Eisenerzmarkt würde eine fallende Nachfrage der chinesischen Ökonomie mit fallenden Preisen einhergehen. Die Zeit für einen Strategiewechsel in der Corona-Politik sei daher äußerst knapp. (02.06.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmetropole Shanghai ist zum Synonym für die Covid-Situation in China geworden, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Mitte April habe die 26 Mio. Einwohner zählende Metropole ihren "Peak" hinsichtlich Corona-Infektionszahlen bei etwa 3000 täglich Neuinfizierten erreicht. Die Shanghaier Lokalregierung habe sich lange davor gescheut, die gesamte Stadt im wahrsten Sinne des Wortes abzuriegeln. Ein zunächst auf fünf Tage begrenzter Teillockdown, bei dem die Stadt in zwei Hälften hintereinander abgeriegelt werden sollte, dauere seit dem 27. März in unterschiedlicher Schwere bis heute an.Nun, bei etwa 13 Infektionsfällen pro Tag, kündige die Lokalregierung Lockerungen unter Vorbehalt an. Zwischenzeitlich seien in China laut Daten des Finanzunternehmens Nomura über 40 Städte von Lockdownmaßnahmen verschiedener Intensität betroffen gewesen. Angeregt von darauffolgenden desaströsen ökonomischen April-Daten hätten sich Großbanken bei der Revision ihrer BIP-Prognosen für China unterboten.Dies habe zu einem großen Teil mit dem Rückgang der Aktivität im Bausektor zu tun. Denn der Beitrag des chinesischen Immobilienmarktes zur gesamten Wirtschaftsleistung werde - abhängig von den einbezogenen Branchen dieses Sektors - auf 17 bis 29% geschätzt. Die kumulierten Investitionen in den Bausektor seien im Vergleich zum März um 2,7% gefallen. Dies sei die größte Investitionskontraktion seit dem ersten großen Corona-Ausbruch im Februar 2020 gewesen. Der durchschnittliche Preis für ein neues Haus in 70 chinesischen Städten sei in Folge der harsch durchgesetzten Null-Covid-Strategie im April um 0,3% gegenüber dem Vormonat gefallen und habe sich gegenüber dem Wert vom Vorjahr um 0,1% verringert.Entsprechend sei Eisenerz als wichtigste Komponente zur Stahlerzeugung negativ tangiert worden. Denn der Futurepreis für den Novemberkontrakt habe um 7,8% auf 827 CNY/MT und der Spotpreis gar um 19,3% auf 459 CNY/MT nachgelassen. Damit sei der Ende letzten Jahres startende positive Trend des Eisenerzpreises durch die Lockdown-Maßnahmen umgekehrt worden. Seitdem nun die Lockdown-Maßnahmen in ganz China, aufgrund landesweit gefallener Corona-Infektionen (etwa 2800 Neuinfektionen zum 29. Mai), abnehmen würden, sehe man einen leichten Auftrieb im Eisenerzpreis.