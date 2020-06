Manche dürften tatsächlich ihre Geschäftsentwicklung über die vergangenen Monate (deutliche Verschlechterung) beziehungsweise in Relation zum "Normalzustand" beurteilt haben. Die deutschen und EWU-Daten würden damit eine Erholung signalisieren, ohne, dass das Vorkrisenniveau wieder erreicht wäre. Bleibe ein erneuter Shutdown infolge einer zweiten Infektionswelle aus, stünden die Chancen auf eine kräftige konjunkturelle Erholung im zweiten Halbjahr weiterhin gut.



Was heute wichtig werde:



- Das ifo-Geschäftsklima für Deutschland im Juni sollte sich weiter verbessern und die Erwartung einer allmählichen konjunkturellen Erholung untermauern.

- Die tschechische Notenbank dürfte ihre Geldpolitik unverändert belassen.

- Der IWF veröffentliche ein Update seines World Economic Outlook. (24.06.2020/ac/a/d)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit einer einzigen Ausnahme (Verarbeitendes Gewerbe Japan) sind die Einkaufsmanagerindices (Purchasing Managers Indices, PMIs) für Industrie und Dienstleistungen im Juni vorläufigen Angaben zufolge allesamt gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.An die Spitze habe sich der australische Service-PMI (+26,3 auf 53,2 Punkte) gesetzt. Aber auch für beide Sektoren in Frankreich sowie für die britische Industrie würden die PMIs mit Werten über 50 wieder Expansion anzeigen, die USA würden zumindest in der Industrie nur marginal darunter liegen. Während Japan mit Werten um die 40 Punkte noch hinterherhinke, würden die Indices für Deutschland und die Eurozone insgesamt zwischen 44,6 und 47,3 Zählern liegen. Strenggenommen würden Werte unter 50 immer noch eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivitäten im Vormonatsvergleich signalisieren, wenngleich in geringerem Tempo. Dies stehe jedoch im Widerspruch zu diversen Echtzeitindikatoren, die für Juni bereits auf eine Erholung der Volkswirtschaften schließen lassen würden. Grund hierfür dürfte die unterschiedliche Interpretation der Fragestellung - wie sei die Geschäftsentwicklung im Vormonatsvergleich? - durch die Umfrageteilnehmer sein.