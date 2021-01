Börsenplätze Einhell Germany-Vorzugsaktie:



110,00 EUR -1,35% (20.01.2021, 10:25)



110,50 EUR -1,34% (20.01.2021, 09:53)



DE0005654933



565493



EIN3



Kurzprofil Einhell Germany AG:



Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) mit Sitz in Landau an der Isar (Deutschland) entwickelt und vertreibt Lösungen für Heimwerker und Handwerker, fürs Haus, für Garten und Freizeit. Die Einhell Germany AG begleitet mit einem hohen Internationalisierungsgrad die globale Ausrichtung seiner Kunden. Tochterunternehmen und assoziierte Partner in aller Welt stellen die Nähe zu den weltweit agierenden Kunden der Einhell AG sicher. Die Einhell Germany AG beschäftigt weltweit ca. 1.500 Mitarbeiter. Der Konzernumsatz beträgt ca.550 Millionen Euro.



München (www.aktiencheck.de) - Einhell Germany-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":In der Oktober-Ausgabe dieser Publikation wiesen wir zuletzt auf die positive Entwicklung der Einhell Germany AG hin und erhöhten unser mittelfristiges Kursziel damals auf 110 Euro, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Mit einem aktuellen Preis von 111 Euro habe das Papier diese Zielmarke bereits übertroffen. Anleger, die seit der Erstbesprechung am 12.06.2020 in den "AnlegerPlus News" zu Kursen bei 62 Euro dabei seien, lägen mit ihrem Investment 80% im Plus. Möglicherweise gehe da aber noch mehr, denn der jüngst veröffentlichte Ausblick für 2021 lasse hoffen.2020 habe Einhell laut den vorläufigen Geschäftszahlen zum dritten Mal in Folge einen Rekordumsatz erzielen können. Der Konzernumsatz sei gegenüber 2019 um satte 19% auf einen Bereich zwischen 720 und 725 Mio. Euro geklettert. Und für das Geschäftsjahr 2021 plane der Einhell-Konzern einen moderat erhöhten Umsatz von 2 bis 3% auf den Vorjahreswert. Die geplante Rendite vor Steuern werde in etwa 7,0% betragen. Dies würde einem Vorsteuerergebnis von deutlich über 50 Mio. Euro entsprechen. Unterstelle man eine gegenüber 2019 unveränderte Steuerquote von ca. 25%, könnte unter dem Strich ein 2021er Ergebnis von rund 38 Mio. Euro stehen und damit knapp 10 Euro je Aktie.Natürlich sei die jetzt abgegebene Umsatzprognose naturgemäß mit vielen Unsicherheiten behaftet. Doch das Einhell-Management habe in den vergangenen Jahren immer eher konservativ geplant, nicht zuletzt deshalb sei im vergangenen Jahr die Prognose gleich dreimal nach oben korrigiert worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link