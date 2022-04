Börsenplätze Einhell Germany-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Einhell Germany AG:



Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller und Vertreiber von handbetriebenen, benzinbetriebenen und elektronischen Werkzeugen, Elektrowerkzeugzubehör, Metall- und Kunststoffprodukten für den Heimwerker-, Garten- und Freizeitbereich sowie Klima- und Heizungsprodukten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Werkzeuge und Garten und Freizeit. Das Segment Werkzeuge umfasst die Bereiche elektronische Handwerkzeuge, stationäre Werkzeuge und Zubehör. Das Segment Garten und Freizeit umfasst die Bereiche Garten- und Wassertechnik sowie Kälte- und Wärmetechnik. (27.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Einhell Germany-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) unter die Lupe.Aufgrund dieser positiven Entwicklung in den ersten Monaten des laufenden Jahres und der prall gefüllten Orderbücher habe das Landauer Unternehmen seine Umsatzprognose für 2022 bereits angehoben. Auch mittel- bis langfristig erwarte der deutsche Anbieter von Motorwerkzeugen und Gartengeräte eine weiter sehr positive Geschäftsentwicklung. "Der Investment-Case ist voll intakt, mit weiterem Wachstumspotenzial und einem sehr attraktiven KGV", bringe Warburg Research die Einhell Germany-Story auf den Punkt.Das Kernelement des Einhell Germany-Konzepts (Power X-Change-Plattform) sei eine Masterbatterie, die mittlerweile in über 200 Werkzeugen und Gartengeräten eingesetzt werden könne. Neben deutlich mehr Freiheit bei der Arbeit sorge dieses System am Ende für eine deutlich höhere Kundenbindung. Mittel- bis langfristig wolle Einhell Germany daher seine strategischen Ziele wie den Ausbau der Power X-Change-Plattform und die internationale Expansion weiter vorantreiben."Insgesamt ist Einhell auf einem guten Weg, sein dynamisches Wachstum im Jahr 2022 fortzusetzen", so Thilo Kleibauer. "Mit erfolgreichen Power-X-Change-Batterieplattform, der langjährigen internationalen Erfolgsbilanz und einer starken Bilanz ist der Konzern für die weitere Expansion gut gerüstet", so der Warburg-Analyst weiter. Er sehe die Einhell Germany-Vorzugsaktie daher erst bei 275 Euro fair bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link