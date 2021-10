Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aktueller Marktkommentar: Die Anlegerstimmung hat sich zuletzt weiter verschlechtert, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen "Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickIn China sei diese Woche Nationalfeiertagswoche (Golden Week). Die Festlandbörsen seien entsprechend geschlossen. Heute treffe sich die OPEC+ und am 7. Oktober werde das Sitzungsprotokoll der EZB veröffentlicht. Am 15. Oktober finde das jährliche Meeting des IWF und der Weltbank sowie das Treffen der G20-Finanzminister statt. Letztere dürften die globale Mindeststeuer erneut diskutieren. Diesen Dienstag würden die (finalen) Einkaufsmanagerindices (PMIs, September) des Dienstleistungssektors für Europa und die USA (ISM) veröffentlicht. Zudem würden die Industrieproduktionsdaten (August) für Frankreich und einen Tag später die Auftragseingänge (August) für Deutschland publiziert. Die Industrieproduktionsdaten (August) für Deutschland würden am Donnerstag folgen. Am Freitag stünden die Arbeitsmarktdaten der USA sowie der Dienstleistungs-PMI (September) für China im Fokus. In der Folgewoche würden der deutsche ZEW-Index, das US-Konsumentenvertrauen, die US-Einzelhandelsumsätze sowie die US-Inflationsdaten veröffentlicht. (04.10.2021/ac/a/m)