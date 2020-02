WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.02.2020/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eilmeldung: Tesla steigt in nur zwei Tagen um 40% - AktiennewsAm Dienstag setzt die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ihre Rally fort und steigt in zwei Tagen um 40%, so die Experten von XTB.Die Aktie habe seit Jahresbeginn über 110% und in den letzten acht Monaten über 400% aufwerten können. Es scheine, dass die Short-Seite aufgebe. Tesla sei jetzt mehr wert als GM, Ford, Fiat Chrysler und Daimler zusammen. Diese Euphorie breite sich auf den gesamten Markt aus - der NASDAQ (US100) notiere trotz des Coronavirus in China nahe seines Allzeithochs. (News vom 04.02.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:801,00 EUR +13,81% (04.02.2020, 14:47)816,00 EUR +23,88% (04.02.2020, 14:32)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:780,00 USD +15,78% (03.02.2020)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014