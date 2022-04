Andere europäische BIP-Veröffentlichungen für Q1 (im Quartalsvergleich):



- Frankreich: 0,0% vs. 0,3% erwartet

- Spanien: 0,3% vs. 0,5% erwartet

- Italien: -0,2% vs. -0,2% erwartet



Die Marktreaktion auf die Veröffentlichung sei recht verhalten ausgefallen. Der EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe im Anschluss an die Veröffentlichung keine größeren Bewegungen verzeichnet. Die Aktienindices seien in einer sehr engen Spanne geschwankt. Ein Blick auf den DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Chart zeige, dass der Index zwischen dem Widerstand bei 14.200 Punkten und der durch das 38,2%-Retracement markierten Unterstützung gefangen gewesen sei. Die Situation bleibe nach der Veröffentlichung der Daten unverändert, wobei die Bewegung nach den Daten weniger als 20 Punkte betrage.







Heute Morgen wurde eine Reihe von BIP-Berichten für das 1. Quartal 2022 aus den europäischen Ländern veröffentlicht, so die Experten von XTB. Der am meisten beachtete Bericht sei jedoch wie immer die deutsche Veröffentlichung um 10:00 Uhr gewesen. Es sei erwartet worden, dass der deutsche Bericht ein Wachstum von 0,1% im Quartalsvergleich ausweisen würde, nach einem Rückgang von 0,3% im 4. Quartal 2021. Der Bericht sei mit einem Wachstum von 0,2% etwas besser als erwartet ausgefallen. In Anbetracht der Tatsache, dass die heute veröffentlichten Berichte aus anderen europäischen Ländern (Frankreich, Spanien) hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien, könnten die deutschen Ergebnisse als positiv angesehen werden.