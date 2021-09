Tradegate-Aktienkurs Editas Medicine-Aktie:

57,48 EUR -6,35% (03.09.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Editas Medicine-Aktie:

68,25 USD -6,43% (03.09.2021, 22:00)



ISIN Editas Medicine-Aktie:

US28106W1036



WKN Editas Medicine-Aktie:

A2AC4K



Ticker-Symbol Editas Medicine-Aktie Deutschland:

8EM



NASDAQ-Ticker-Symbol Editas Medicine-Aktie:

EDIT



Kurzprofil Editas Medicine Inc.:



Editas Medicine (ISIN: US28106W1036, WKN: A2AC4K, Ticker-Symbol: 8EM, NASDAQ-Ticker: EDIT) ist ein führendes Genom-Editing-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten für Menschen mit schweren, genetisch definierten Krankheiten konzentriert. (05.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Editas Medicine-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Editas Medicine (ISIN: US28106W1036, WKN: A2AC4K, Ticker-Symbol: 8EM, NASDAQ-Ticker: EDIT) unter die Lupe.Die Entwicklung eines hochwirksamen Corona-Impfstoffes beschere Moderna mittlerweile Gewinne in Milliarden-USD-Höhe. Neben Ausgaben für die Forschung könnten die Amerikaner die liquiden Mittel auch für den Ausbau der Pipeline nutzen.Der Präsident von Moderna, Stephen Hoge, habe laut einem Beitrag von Fierce Biotech erklärt, dass das Unternehmen den Bereich des Gene Editing sehr genau beobachte und überlege, wo seine mRNA-Technologie dabei helfen könne, "Gen-Editing-Ladungen" in verschiedene Gewebe zu bringen. Gut möglich, dass Moderna also im Bereich des Gene Editing nach einem Übernahmeziel suche. Für den "Aktionär" könnte die Editas Medicine-Aktie durchaus auf dem Kaufzettel stehen. Das Biotech-Unternehmen habe sich auf die CRISPR-Technologie spezialisiert.Editas Medicine sei unter den Großen CRISPR-Playern das am günstigsten bewertete Unternehmen. Hinzu komme, dass das am weitesten fortgeschrittene Projekt noch unverpartnert sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Editas Medicine-Aktie: