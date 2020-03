Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

London (www.aktiencheck.de) - Unser Framework konzentriert sich auf vier Merkmale: Risikominderung, Renditeasymmetrie, Diversifikation und Bewertung, so die Experten von WisdomTree Europe.



Ausgehend vom Drawdown-Schutz sei es ziemlich klar, dass Broad Commodities und die meisten Rohstoffsektoren zyklischer Natur seien. Enhanced Commodities würden insgesamt besser abschneiden als herkömmliche Benchmarks, aber den herausragenden defensiven Vermögenswert verkörpern Edelmetalle, insbesondere Gold. In 5 der 6 Drawdown-Perioden habe sich Gold positiv entwickelt und durchschnittlich 14,4 Prozent pro Jahr geliefert. Um dieses Ergebnis ins rechte Licht zu rücken: In diesen sechs Zeiträumen hätten europäische Aktien -35,2 Prozent, Min Volatility-Aktien -17,8 Prozent, Barmittel + 2,8 Prozent, EUR Treasury AAA +8,4 Prozent und USD Treasury +11,3 Prozent geliefert.



Es sei jedoch anzumerken, dass der Energiesektor auch einen gewissen Schutz vor Kursverlusten bieten könne, wenn der Aktienabschwung auf externe Schocks wie geopolitische Unsicherheiten zurückzuführen sei. In solchen Fällen würden insbesondere Energie und Öl tendenziell nach oben reagieren und einhergehend mit Gold einen gewissen Schutz bieten. (23.03.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >