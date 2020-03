Es seien diese logistischen und produktionstechnischen Fragen, die nun beginnen würden, die Rohstoffexporteure in Südamerika unter Druck zu setzen. Dies geschehe, während sich China langsam von der Krise erhole und daher mehr Getreide und Fleisch importieren müsse, wenn sich die Aktivitäten wieder normalisieren würden. Man sehe jedoch, dass immer mehr Häfen in Südamerika und Afrika aus Sicherheitsgründen geschlossen würden. Außerdem würden die großen Bergbauunternehmen in Südamerika, Afrika und Indonesien mit reduzierter Kapazität arbeiten, was das Angebot von Rohstoffen verringere und damit das Risiko mit sich bringe, dass China, als größter Rohstoffverbraucher, wieder auf das Standardniveau zurückkehre und die Produktionsprobleme in der übrigen Welt bestehen bleiben würden.



Der Ölmarkt seinerseits sehe sich mit extremen Lagerbestandsaufstockungen konfrontiert. In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage, wann sich Russland und Saudi Arabien der Realität stellen und entscheiden würden, dass ihr Preiskampf kein Gewinn für beide Seiten sei. Das derzeitige Überangebot werde die langfristigen Investitions- und Finanzierungspläne der Schieferölproduzenten und großen Ölfirmen zerstören, aber es werde auch die Nachfrage nach erneuerbaren Energien verteuern. Je länger das Überangebot also kurzfristig bestehen bleibe, desto größer seien die langfristigen Gewinne.



Erdgas werde aufgrund der begrenzten Speicherkapazität und der Einstellung der Flüssigerdgas-Exporte unter extremen Schwierigkeiten leiden. Das US-Gasnachfragemodell der Experten spiegle die geschwächten Nachfragemuster wider; das entsprechende Angebot werde im Jahresverlauf langsam zurückgehen.



Unterdessen seien die Edelmetalle für einen starken Aufschwung bereit. Auch Gold (Dollar-Preise) habe sich schlechter als in den letzten Wochen entwickelt, vor allem weil die nominalen Kurse schneller reagiert hätten als die realen Renditen und Hedgefonds sowie Schwellenländer gleichermaßen dazu gezwungen gewesen seien, Gold zu liquidieren, um über Dollar-Liquidität zu verfügen. Aber sobald der Liquiditätsengpass der US-Währung vorbei sei, werde das Edelmetall einen starken Anstieg erfahren. Dies werde dann geschehen, wenn man negative Kurse von den Zentralbanken, den Abwurf von sogenanntem Helikoptergeld sowie die unkontrollierte Ausweitung der staatlichen Bilanzen sehe. (25.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rohstoffpreise waren in den letzten Monaten einer großen Volatilität ausgesetzt, so Michel Salden, Senior Portfolio Manager bei Vontobel Asset Management.Zuerst hätten sie einen Nachfrageschock (das Coronavirus in China und seine Ausbreitung im Ausland) verkraften, und anschließend einen positiven Angebotsschock (die Überproduktion der OPEC und Russlands) hinnehmen müssen. Nun werde es aber einen negativen Angebotsschock geben, der auf die Unterbrechungen bei der arbeitsintensiven Verarbeitung und Handhabung von Rohstoffen zurückzuführen sei.