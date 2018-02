Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich Palladium gestern zunächst noch gewehrt hatte, erfolgte am Nachmittag dann doch der Rutsch unter die charttechnisch wichtige 100-Tage-Linie und anschließend unter die psychologisch wichtige Marke von 1.000 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.



Und damit nicht genug: Erstmals seit vier Monaten sei Palladium kurzzeitig wieder günstiger als Platin gewesen. Noch zu Jahresbeginn sei Palladium gut 150 USD je Feinunze teurer als Platin gewesen. Nach dem Höhenflug der letzten zwei Jahre bis auf das Rekordhoch von 1.140 USD Mitte Januar scheine jetzt die Luft bei Palladium raus zu sein. In den letzten Tagen dürfte es einige Gewinnmitnahmen gegeben haben, was die CFTC-Statistik am Freitagabend wohl bestätigen werde.



Gold falle im Zuge eines festen US-Dollar und höherer Anleiherenditen auf rund 1.310 USD je Feinunze. Die geringere Goldnachfrage der Zentralbanken, die der World Gold Council (WGC) vorgestern für 2017 berichtet habe (-5% auf 371 Tonnen) scheine sich zu Beginn dieses Jahres fortgesetzt zu haben. So habe zumindest die Chinesische Zentralbank (PBoC) auch im Januar und damit den 15. Monat in Folge kein Gold gekauft. Die Währungsreserven dagegen hätten sich den zwölften Monat in Folge erhöht. Wie aus dem WGC-Bericht auch hervorgegangen sei, habe die globale Goldminenproduktion im letzten Jahr ein Rekordhoch erreicht. Nach einer außergewöhnlich hohen Recyclingrate im Vorjahr sei das Angebot an Altgold 2017 jedoch deutlich rückläufig gewesen, sodass das Goldangebot insgesamt um 4% zurückgegangen sei. (08.02.2018/ac/a/m)