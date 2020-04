Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen wieder nach oben, nachdem im März ein Tief bei 11,60 USD ausgebildet wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten aus dem steilen Abwärtstrend dabei nach oben ausbrechen können, seien aber unter der Hürde bei 15,56 USD geblieben.



Es biete sich die Chance, die Erholung weiter auszudehnen, nachdem bereits an den Vortagen eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau gelungen sei. Gehe es über 15,56 USD hinaus, werde der Weg bis 16,22-16,48 USD wieder relativ frei. An dieser starken Widerstandszone könne ein Rücklauf anstehen. Bilde Silber einen direkten Pullback aus, dürfte bei 14,25 USD eine Erholung möglich werden. (14.04.2020/ac/a/m)

