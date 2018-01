Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl der US-Dollar während der Pressekonferenz von EZB-Präsident Mario Draghi zunächst weiter deutlich abwertete, ist Gold gestern nicht mehr weiter gestiegen, so die Analysten der Commerzbank.China habe im Dezember aus Hongkong nur 31,2 Tonnen Gold netto importiert, fast 40% weniger als im Vorjahr. Die chinesischen Goldkäufer seien offenbar durch die stark gestiegenen Goldpreise in der zweiten Monatshälfte zurückgehalten worden. Die Daten der Hongkonger Statistikbehörde würden auch zeigen, dass die Netto-Gold-Importe im Gesamtjahr 2017 gegenüber Vorjahr um 18,5% auf 628,2 Tonnen gefallen seien. Dies sei die geringste Menge seit fünf Jahren gewesen.Während die Goldnachfrage der Haushalte weitgehend stabil gewesen sei, habe die Chinesische Zentralbank (PBoC) im letzten Jahr kein Gold gekauft. Im Gegensatz zu Gold habe China im letzten Jahr deutlich mehr Silber importiert. Die Einfuhren hätten laut Angaben der Zollbehörde im Vergleich zum Vorjahr um 28% auf fast 4.300 Tonnen zugelegt und damit ein 7-Jahreshoch erreicht. In China seien die Solarzellenproduktion im letzten Jahr das zweite Jahr in Folge deutlich ausgeweitet und über 50% mehr Solarmodule installiert worden. Dies habe zu einer hohen Silbernachfrage geführt. (26.01.2018/ac/a/m)