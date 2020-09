Im Zuge der ausgerufenen Rettungsmaßnahmen habe sich die Käuferbasis für Gold dann deutlich verbreitert. Denn auch bei denjenigen, die im Frühjahr noch zu keinen rationalen Entscheidungen fähig gewesen seien, sei im Sommer das Blut in den Kopf zurückgekehrt. Und so wuchs und wächst die Erkenntnis, dass die konzertierten Aktivitäten von Regierungen und Notenbanken nicht folgenlos bleiben werden, so die Experten von SIGNAL IDUNA Asset Management. Der Versuch, dem Arbeitsmarkt Anpassungen zu ersparen und Unternehmen flächig vor der Insolvenz zu bewahren, indem man den Geld- und Kreditmarkt noch stärker aufpumpe, müsse langfristig scheitern. Insofern sei es folgerichtig, sich in Edelmetallen zu engagieren. Auch werde das Realzinsniveau im US-Dollar - ähnlich wie im Euro - infolge der massiv verstärkten Verschuldungssituation auf Jahre hinaus niedrig bleiben, weswegen Goldhaltung kaum durch Zinsverzicht bestraft werde.



Dass Silber von der zweiten Welle der Rationalität ebenfalls profitiert habe, sei mit Blick auf das preisliche Missverhältnis zu Gold überfällig gewesen. Eine Gold-Silber-Ratio von 125 sei extrem hoch gewesen, wenn man wisse, dass der bisherige Höchstwert bei 100 und das langjährige Mittel bei etwa 60 gelegen habe. Daneben aber habe auch die eingangs skizzierte Erholung bei den konjunkturellen Stimmungsindikatoren Silber, aber ebenso Platin und Palladium geholfen.



Die beeindruckenden Preissteigerungen bei Silber und Gold hätten sich lehrbuchmäßig auch auf ihre Produzenten, die Minenbetreiber, ausgewirkt. Deren Aktien seien in den vergangenen Wochen ebenfalls signifikant nach oben geschossen. Und auch hier habe sich der Kreis der Investoren verbreitert.



Einstmals als spekulatives Nischeninvestment verschrien, haben nun Value-Investoren - zuvorderst Warren Buffett - den Weg in dieses Segment gefunden, so die Experten von SIGNAL IDUNA Asset Management. Dass sich die Ikone aus Omaha dabei mit Barrick Gold für ein Unternehmen entschieden habe, dessen ESG-Status aufgrund der Verletzung von Menschenrechten angeschlagen sei, sei in einer Industrie, die bereits Landschaften und Umwelt so stark beeinträchtige, bedauerlich. Der Preisentwicklung der großen Minenindices werde das keinen Abbruch tun. Sie würden dem Gold- bzw. Silberpreis folgen. Doch ein zweiter Lockdown, der in ihre Produktionsabläufe eingreife, könnte sie bremsen.



Auf Seiten der Edelmetalle selbst sehen die Experten von SIGNAL IDUNA Asset Management hingegen mittel- bis langfristig nur wenig Rückschlagpotenziale. Sicherlich werde es zu den hier üblichen zwischenzeitlichen Korrekturen von 10 bis 20 Prozent kommen. Aber das sei kein Zeichen einer Trendumkehr. Leider - müsse man sagen. Denn letztere wäre Ausdruck einer stabileren Finanz- und Wirtschaftspolitik. Und das wäre in unser aller Sinne. (03.09.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im bisherigen Verlauf des Jahres hatten Marktbeobachter wiederholt Gelegenheit, an der Rationalität am Goldmarkt zu zweifeln, so Nico Baumbach von SIGNAL IDUNA Asset Management.Als im Frühjahr die Pandemie immer weitere Teile der Welt zu erfassen begonnen habe und die Lockdown-Maßnahmen in zahlreichen Ländern in die wirtschaftlichen Abläufe eingegriffen seien, sei der Goldpreis nicht, wie erwartet, steil nach oben gestiegen. Nein, er sei sogar über kurze Strecken gefallen. Und in den vergangenen Wochen, als die Stimmungsindikatoren der Weltwirtschaft erste Erholungen zu attestieren begonnen hätten, habe das Krisenmetall nicht mit einer Seitwärtsbewegung oder gar einem Rückgang reagiert, sondern habe zum Sprung über die Marke von 2.000 US-Dollar je Feinunze angesetzt.Doch beide Entwicklungen waren bzw. sind durch hohe Rationalität gekennzeichnet, so die Experten von SIGNAL IDUNA Asset Management. So sei es im Frühjahr angesichts der relativen Stabilität, die der Goldpreis gegenüber anderen Assetklassen, insbesondere Aktien, gezeigt habe, eine durchaus schlüssige Reaktion gewesen, die eigenen Goldpositionen zu reduzieren und sich der Schnäppchenjagd in anderen Marktsegmenten zu widmen. Denn keine andere Assetklasse sei weltweit zeitzonenunabhängig so fungibel wie die der Edelmetalle und hier zuvorderst Gold als deren liquidester Vertreter.