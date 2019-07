Paris (www.aktiencheck.de) - In Folge der Verteidigung der Unterstützung bei 1.265 USD setzte sich beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) im Juni eine massive Kaufwelle in Gang, die direkt über das Jahreshoch bei 1.346 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Spitze habe das Edelmetall den Widerstand bei 1.433 USD erreicht. Dort sei eine Korrektur bis an den Bereich der Haltemarke bei 1.391 USD gefolgt, die dort von den Käufern gestoppt worden sei. Der anschließende Ausbruchsversuch über 1.433 USD sei bislang gescheitert.



Die Bullen müssten jetzt den Ausbruch über 1.433 USD vollziehen, da andernfalls die Fortsetzung der Rally in Gefahr gerate. Sollte dies noch gelingen, könnte Gold bis 1.466 USD steigen. Darüber wäre eine Beschleunigung des Anstiegs bis 1.487 USD zu erwarten. Selbst Zugewinne bis 1.507 USD könnten folgen. Setze Gold dagegen erneut unter 1.400 USD und an die 1.391-USD-Marke zurück, wäre der Anstieg in Gefahr. Darunter käme es zu Abgaben bis 1.366 USD. Ein Bruch der Marke könnte bereits Verluste bis 1.326 USD nach sich ziehen. (04.07.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



