Die Zahlen hätten die Analystenerwartungen und die Guidance übertroffen. Zusammen mit dem sehr positiven Ausblick sollte dies der Aktie Auftrieb geben. Das neue Kursziel belaufe sich auf 4,10 Euro (zuvor: 3,30 Euro).



Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt die Edel-Aktie weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 04.12.2017)



Kurzprofil Edel AG:



Die Edel AG (ISIN: DE0005649503, WKN: 564950, Ticker-Symbol: EDL) mit Sitz in Hamburg versteht sich als Entertainment- und Full-Service-Anbieter. Das börsennotierte Unternehmen deckt sämtliche Dienstleistungen in den Bereichen Buch, Ton-, Bildton- und Datenträger ab, Schwerpunkte sind Herstellung und Vermarktung. Die Edel AG operiert europaweit und beschäftigt derzeit mehr als 800 Mitarbeiter. (04.12.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Edel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Braun von der Montega AG:Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Edel-Aktie (ISIN: DE0005649503, WKN: 564950, Ticker-Symbol: EDL) weiterhin zu kaufen.Die Edel AG habe am Freitag starke vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016/17 veröffentlicht. Sie hätten dabei sowohl auf Umsatz- als auch Nettoergebnisebene über den Analystenprognosen gelegen.Der Umsatz habe um 10% auf 198,1 Mio. Euro gesteigert werden können. Edel wachse damit erstmals seit vielen Jahren wieder zweistellig. Die Guidance habe einen Anstieg auf 187 Mio. Euro vorgesehen. Die deutliche Abweichung dürfte folgende Gründe haben:- Beim Mediendienstleister optimal media brumme das Geschäft. Mit einem Erlösanstieg um beachtliche 12% verdeutliche das Unternehmen seine außergewöhnliche Marktstellung. Neben dem weiterhin starken Vinylfertigungsgeschäft sollte sich hier auch das gesteigerte Auftragsvolumen durch Universal positiv bemerkbar gemacht haben. Seit Februar 2017 verantworte optimal die zentrale Lagerhaltung und weltweite Logistik aller Vinylprodukte der weltweit größten Musikfirma.- Der auf die Themen Kochen und Gesundheit spezialisierte ZS Verlag dürfte die Erlöse im mittleren zweistelligen Prozentbereich gesteigert haben. Nach der Neuausrichtung im vergangenen Jahr seien die Weichen bei ZS wieder auf Wachstum gestellt. Die erfolgreiche Reihe "Die Ernährungs-Docs" dürfte der wesentliche Umsatztreiber gewesen sein.Die operativen Kennzahlen hätten weitgehend den Analystenerwartungen entsprochen. Das Ergebnis nach Minderheiten habe die Analystenprognosen hingegen deutlich übertroffen. Nach Erachten von Braun hätten hier zwei Effekte gewirkt. Die 100%Tochtergesellschaften dürften sich überproportional stark entwickelt haben. Zudem habe sich im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits die Umfinanzierung vorteilhaft auf das Ergebnis ausgewirkt.Der Ausblick sehe einen weiteren Umsatzanstieg auf 203,3 Mio. Euro sowie ein Ergebnis in Höhe von 6,4 Mio. Euro vor. Die ungewohnt optimistische Guidance hänge nach Erachten von Braun mit zwei Faktoren zusammen. In der Vergangenheit sei optimal media aufgrund der strukturellen Probleme rückläufig geplant worden. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeige jedoch, dass die Herausforderungen im CD- und DVD-Fertigungsgeschäft durch die Vinylproduktion und Logistikdienstleistungen überkompensiert werden könnten. Dies dürfte sich in den Prognosen von Edel nun widerspiegeln. Zudem scheine im Verlagsgeschäft eine kritische Größe erreicht zu sein, so dass hier von weiter steigenden Erlösen ausgegangen werden könne.Braun habe die Guidance in seinen Prognosen abgebildet und die mittelfristigen Umsatz- und Margenschätzungen leicht angehoben. Der faire Wert der Aktie steige entsprechend auf 4,10 Euro.