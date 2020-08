Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (24.08.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse der DZ BANK:Der TecDAX-Wert Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) ist in einem Nischenmarkt tätig und wächst seit Jahren kontinuierlich, so Marcus Landau, Senior Manager Public Distribution bei der DZ BANK, in einer aktuellen Veröffentlichung.Seine Marktposition und Expertise sprächen für eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses. Radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke seien das Betätigungsfeld von Eckert & Ziegler. Der in einem Nischenmarkt tätige Spezialist konzentriere sich dabei vor allem auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Zwar habe das Unternehmen im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2020 Corona-bedingte Beeinträchtigungen verzeichnet. Vor allem die mit einem Anteil von 56% umsatzmäßig noch größte Geschäftssparte "Isotope Products" (u.a. Komponenten für industrielle Messtechnik und Entsorgungsdienstleistungen) habe Einbußen erlitten.Dennoch zeigte der Strahlenspezialist unserer Einschätzung nach eine starke Ergebnisentwicklung, so Marcus Landau, Senior Manager Public Distribution bei der DZ BANK. Hervorzuheben sei vor allem das Segment Medical. Hier seien zum einen die Produkte (Implantate, Applikatoren, Geräte) für den Einsatz in der Strahlentherapie (Krebsbehandlung) angesiedelt. Zum anderen umfasse es die radiopharmazeutischen Aktivitäten. Eckert & Ziegler stelle hier Geräte und Rohstoffe für das zukunftsträchtige Geschäft mit radioaktiv wirkenden Behandlungsmethoden und Arzneimitteln zur Verfügung. Insbesondere das Wachstum bei diesen radiopharmazeutischen Produkten und Dienstleistungen habe in der ersten Jahreshälfte die Konzernergebnisse gestützt.Damit setze sich der Trend aus dem Vorjahr fort. Das Radiopharmageschäft sei der Wachstumstreiber gewesen. Marcus Landau von der DZ BANK sehe hier weiterhin große Chancen, weil sich auf diesem Gebiet ein Boom abzeichne. Radioaktive Arzneimittel hätten bereits die Diagnostik und Therapie bei einer Reihe von Erkrankungen revolutioniert: Vor allem in der Behandlung verschiedener Tumoren. Aber auch in anderen Gebieten, beispielsweise in der Neurologie, würden Einsatzmöglichkeiten erforscht und entwickelt.Risiken für die geschäftliche Entwicklung würden die teils monopolistischen Strukturen bei einigen Rohstoffen (Isotope) darstellen. Zudem müsse das Unternehmen weiterhin in den Auf- und Ausbau von Lieferketten und Produktionskapazitäten investieren. Als weltweit aktives Unternehmen, insbesondere durch die Aktivitäten in den USA, stellen ferner ungünstige Wechselkursentwicklungen mögliche Risiken dar, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 21.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link