Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

72,75 EUR +4,83% (13.04.2021, 14:42)



Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

72,75 EUR +3,49% (13.04.2021, 14:55)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (13.04.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Eine Vertriebslizenz in Brasilien habe für Interesse der Anleger an den Aktien von Eckert & Ziegler gesorgt. Die Aktie des Strahlen- und Medizintechnikunternehmens setze ihre Aufwärtsbewegung fort und springe auf ein neues Rekordhoch. Damit dürfte das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht sein.Die brasilianische Gesundheitsbehörde ANVISA habe Eckert & Ziegler eine Lizenz zum Import und Vertrieb von Technetium(Tc-99)-Generatoren erteilt. Es handle sich um die zweite Lizenz, die jemals für dieses Produkt in Brasilien vergeben worden sei, und die erste für ein privates Unternehmen. Der Lizenzantrag für Tc-99 - der vor über zwei Jahren eingereicht worden sei - habe daher eigentlich kaum Chancen auf eine Genehmigung gehabt.Tc-99-Generatoren seien eine Kernkomponente für ein nuklearmedizinisches Diagnoseverfahren namens SPECT, das zur Erkennung von medizinischen Anomalien eingesetzt werde. In Brasilien habe der SPECT-Markt ein Volumen von etwa 100 Millionen Euro jährlich. Eckert & Ziegler beliefere in diesem Land bereits rund 500 Krankenhäuser und Kliniken mit Medizinprodukten und Radioisotopen und hoffe, im dritten Quartal 2021 mit der Auslieferung von SPECT-Produkten beginnen zu können. Mittelfristig dürfte die Gesellschaft dann Umsätze in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro generieren und dabei starke Margen erzielen können.Das neue "Aktionär"-Kursziel lautet 80 Euro (bisher: 70 Euro), so Michael Schröder. (Analyse vom 13.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link