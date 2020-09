Tradegate-Aktienkurs Eastman Kodak-Aktie:

Kurzprofil Eastman Kodak Corp.:



Eastman Kodak Company (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) ist ein globales kommerzielles Druck- und Imagingunternehmen mit Technologien in den Bereichen Materialwissenschaften, digitale Bildgebung, Software und Depositionsprozesse. Das Unternehmen bietet Hardware, Software, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Grafik, Akzidenzdruck, Verlagswesen, Verpackung, elektronische Displays, Unterhaltungs- und Werbefilme sowie Konsumgüter. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Drucksysteme, Mikro-3D-Druck und -Verpackung, Software und Lösungen, Konsumgüter und Folien, Enterprise Inkjet-Systeme, Advanced Materials und 3D-Drucktechnologie und Eastman Business Park. (01.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eastman Kodak-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Eastman Kodak (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) unter die Lupe.Der nächste wilde Handelstag für Eastman Kodak. Die Aktie des Foto-Pioniers lege am Dienstag eine sagenhafte Rally hin, gewinne vorbörslich über 70%. Der Grund: Der Hedgefonds D.E. Shaw sei bei Eastman Kodak eingestiegen und halte nun 5,2%. Die Anleger würden hoffen, dass bei dem US-Unternehmen endlich etwas passiere.D.E. Shaw sei kein kleiner Fisch in der Branche. Die Firma habe rund 50 Mrd. USD Assets under Management. Ab und an trete D.E. Shaw als aktivistischer Investor auf und übe Druck auf das Management aus. Ob dies auch bei Eastman Kodak so komme, sei fraglich. Beide Unternehmen hätten sich bislang nicht geäußert.Eastman Kodak stehe damit zum zweiten Mal weniger Wochen im Fokus der Börse. Vor wenigen Wochen sollte der Konzern zunächst einen Kredit über 765 Mio. USD bekommen, um Arzneimittel-Bestandteile herzustellen. Der Kurs sei darauf bis auf 60 USD angestiegen. Der Kredit sei schließlich wegen Fehlverhaltens der Beteiligten auf Eis gelegt worden. Die Aktie habe daraufhin fast alle Gewinne wieder abgegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Eastman Kodak-Aktie: