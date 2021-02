Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,808 EUR -0,25% (05.02.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,834 EUR -0,25% (08.02.2021, 09:07)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (08.02.2021/ac/a/d)



fKulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Mit dem Innogy-Deal hätten E.ON und RWE die deutsche Energiewelt verändert. E.ON konzentriere sich seitdem auf Netze und Kundengeschäft. Nun habe E.ON wieder einen neuen Deal eingefädelt, um das Portfolio weiter zu optimieren. Zunächst könne das dem DAX-Titel aber keine neuen Impulse verleihen.E.ON trenne sich von seinem Strom- und Gasgeschäft in Belgien. Die niederländische Tochter Essent verkaufe ihr belgisches Vertriebsgeschäft mit rund 500.000 Kunden an das dortige Energieunternehmen Luminus, habe ein E.ON-Sprecher bereits am Freitag mitgeteilt. Zur Höhe des Kaufpreises hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart.Der Deal stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Europäische Kommission. Der Vollzug werde im Sommer 2021 erwartet. Luminus gehöre zu gut 68 Prozent dem französischen Energiekonzern EDF. Die restlichen Anteile würden belgische Kommunen und Regionen halten.Der Verkauf in Belgien dürfte nicht ausreichen, um die E.ON-Aktie wieder zum Leben zu erwecken. Derzeit würden bei dem Versorger die Impulse fehlen. Wer im Energiesektor neu einsteigen wolle, sollte deshalb lieber zu RWE greifen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link