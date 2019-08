XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Versorgertitel wie E.ON seien bei Anlegern gerade in turbulenten Zeiten beliebt. Als defensive Aktien würden sie Sicherheit in volatilen Börsenphasen versprechen. Umso ärgerlicher sei derzeit der Blick auf die Performance. Seit Wochen befinde sich die E.ON-Aktie im freien Fall - von Sicherheit sei zurzeit nichts zu spüren.Seit dem Hoch am 18. Juni bei 10,26 Euro habe der Versorgertitel knapp 20 Prozent an Wert verloren. Zum Vergleich: Der DAX komme im selben Zeitraum trotz Handelskrieg und Rezessionsangst nur auf ein Minus von 4,3 Prozent. Im gesamten Leitindex habe nur thyssenkrupp einen kräftigeren Kursrückgang verzeichnet.Bayer, der aufgrund der Monsanto-Übernahme seit Monaten am Pranger stehe, habe sogar knapp 24 Prozent zugelegt. Was bei E.ON aber besonders wehtue: Der Erzrivale RWE sei mit einem Plus von 8,6 Prozent die drittstärkste Aktie im DAX. Die klare Divergenz der Versorger habe aber ihre Gründe. RWE habe mit besseren Zahlen überzeugt und habe die Prognose erhöht - bei E.ON herrsche hingegen Angst, dass die Integration von Innogy wegen der Probleme in Großbritannien anspruchsvoller werde als gedacht.Wer bei der E.ON-Aktie investiert ist, kann aber weiter dabei bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Stopp liege bei 7,80 Euro - knapp unter einer massiven Unterstützungszone im Bereich von acht Euro. (Analyse vom 21.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: