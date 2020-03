XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (24.03.2020/ac/a/d)



Der Abverkauf an den Börsen habe auch die traditionell defensive Versorgerbranche schwer in Mitleidenschaft gezogen. Schwache Zahlen der neuen Tochter innogy hätten die Situation bei E.ON zu Wochenbeginn noch einmal verschärft. Vor allem das britische Vertriebsgeschäft schwächele - doch der Konzern ergreife nun Maßnahmen.Besserung solle eine neue Plattform für Strom- und Gaskunden bringen. Gemeinsam mit dem Partner Kraken Technologies sei eine strategische Vereinbarung geschlossen worden, bei der zunächst die Tochter E.ON next gegründet werde. Diese nutze die Kundenplattform von Kraken Technologies und wolle sie weiterentwickeln.Ab dem Frühjahr 2020 würden zunächst die ehemaligen Privat- und Gewerbekunden der ehemaligen innogy-Tochter npower eingebunden, ab 2021 würden dann die von E.ON UK folgen. E.ON rechne nun zwar weiter mit einem kombinierten EBIT von mindestens 100 Millionen Britischen Pfund im Jahr 2022. 2023 werde aber eine Verbesserung um mehr als 50 Millionen Pfund und nach 2023 um mehr als 100 Millionen im Vergleich zur vorherigen Planung erwartet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link